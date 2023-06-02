Премьер Венгрии Орбан заявил, что необходимо не допустить контрнаступления ВСУ Фото: REUTERS

Правительство Венгрии считает, что нельзя допускать начала контрнаступления украинских войск, поскольку оно приведет к большому числу жертв и в первую очередь со стороны Украины. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на выступлении в программе радиостанции Kossuth.

— Проведение крупных стратегических наступлений - это кровавая бойня. Даже такой человек, как я, имеющий всего лишь полуторагодичный опыт службы в армии, знает, что у атакующей стороны потери бывают в три раза больше, чем у обороняющейся, — заявил Орбан.

Также он добавил, что до начала контрнаступления необходимо сделать все, чтобы добиться прекращения боевых действий на Украине и начала мирных переговоров двух сторон конфликта.

Ранее Виктор Орбан заявил, что нынешнее правительство Венгрии не допустит военного столкновения с Россией. Так он ответил на слова мэра Будапешта, который сказал, что Венгрия якобы уже находится в состоянии конфликта с Россией.