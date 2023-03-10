Орбан заявил, что вероятность начала Третьей мировой войны растет с каждым днем

Орбан считает, что мир движется к глобальному конфликту Фото: REUTERS

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мир стоит на пороге “Третьей мировой войны”. По мнению политика, мир никогда не был так близок к глобальному конфликту, и вероятность такого сценария растет каждый день, передает слова политика издание Portfolio.

Орбан считает, что Запад мог предоставить России гарантии того, что Украина не вступит в НАТО, и тогда украинский кризис мог бы остаться локальным, как и ранее, однако Брюссель превратил этот конфликт в общеевропейский.

Как сообщал ранее сайт KP.RU, Венгрия единственной из стран ЕС отказалась участвовать в подготовке украинских военных. Правительство страны подчеркивало, что Венгрия не поддерживает эскалацию украинского конфликта и призывала стороны конфликта к дипломатическим методам решения конфликта, а премьер-министр Венгрии предостерегал страны ЕС от отправки войск на Украину и заявлял, что у Киева нет никаких шансов противостоять Москве.