Дома сгорают на глазах, ВСУ бьют по случайным мирным целям: как живет Шебекино под украинскими обстрелами

ВСУ ведут массированный обстрел города Шебекино. Фото: REUTERS

«ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ» ИЛИ «СНИМАТЬ ЗАПРЕЩЕНО»

Утром Шебекино не пускали. Оно и понятно — шел обстрел. Звуки прилётов и вылетов, пока ехали к въезду в город со стеллой «Шебекино», прозвучали раз пять точно. Крепкие мужики перегородившие трассу в военной форме напомнили мне «Вежливых людей» с фотографий из далёкого 2014 года. Такие же солидные, серьезные и спокойные, как на подбор упакованные в надежную снарягу. Завидев журналистов взявшихся за телефон, народ забеспокоился. Снимать - запрещено. К нам тут же подошли несколько военных и потребовали мобильник и документы для проверки. Один из них просмотрел галерею на моём аппарате. Все фотки сделанные за утро рекомендовал никому не отправлять и удалить, причем сам этого делать не стал, вернул трубу мне. Но убедился, что я и в корзине их подчистил тоже. Затем мужики коротко попрощались и откланялись, усмехнувшись при этом, как будто я хотел их провести.

БЬЮТ ПО ГОРОДУ МЕТОДИЧНО

Народ, стоявший в ожидании у дороги, был не очень словоохотлив. Я позже понял, почему. Впереди стоял их родной городок, который ВСУшники почему-то решительно взялись уничтожить, хотя не было там ни военной техники, ни стратегических объектов и складов с боеприпасами. Через пару часов, когда позволили проехать, я убедился в этом сам. И меня, человека не военного, поразила эта холодная, но последовательная методичность противника. Навести, скажем, миномёт на какую-нибудь случайную цель, закинуть снаряд и готово. Как будто это не смертоносное оружие, а настольная игра «Морской бой». Они бьют и по домам и дорогам. Прицельно. Три воронки прямо по центру трассы, с фрагментами ракет системы ГРАД внутри, мы встречали каждые пять минут пока ехали.

Прекрасный летний день никак не сочетался с картиной открывшейся нам, когда мы припарковались в самом центре Шебекино. Тот случай, когда хорошая погода переплетается с постапокалипсисом, который мы привыкли видеть в фильмах и компьютерных играх. В воздухе смешались запах цветущей сирени и обгоревшей резины. Эта смесь ароматов, наверное, и есть — запах фронта.

ПОСЛЕДНИЕ ЖИЛЬЦЫ

Нельзя сказать, что 40-тысячный город совсем опустел. На скорости, мимо ухоженных клумб, проносятся автомобили, чаще всего под жвак груженные небогатым скарбом. Есть и обычные прохожие. Они уже никуда не спешат. Большинство не могут уехать из-за не транспортабельных стариков. Ходят ребята из местной терробороны. Эти мужественные парни остались, чтобы уберечь дома от мародеров и помогать вытаскивать стариков из горящих домов.

Первым местом, которое я посетил, стало здание печально знаменитого общежития. Оно прославилось вчера страшными кадрами, проезжающий мимо человек снял как горит крыша этого дома. Видео показали все российские телеграм-каналы. Теперь я наблюдал, как его покидают двое последних жильцов...

НЕКОТОРЫМ УЖЕ НЕКУДА ВОЗВРАЩАТЬСЯ

При мне, пока я гулял по безлюдному помещению, снаряд угодил в пятиэтажку, стоящую в нескольких сотнях метров. Она была почти пустая. Дом выгорел полностью на моих глазах. Жители квартир в большинстве поврежденных зданий оставили окна в режиме проветривания, или вовсе открытыми. Мне объяснили, что это для того, чтобы мебель не пропиталась запахом гари. А кто-то просто не смог заехать домой.

Где-то через полчаса я стал свидетелем еще одного пожара, уже в двухэтажке. Как и в первом случае, прямое попадание из миномета прямо по центру. От неё тоже остался дымящийся остов. Единственные жильцы только после этого согласились уехать. И то, лишь потому что уже некуда было возвращаться. Им помогли ребята, у которых по счастью были два свободных места в машине.

Моя командировка только начиналась...

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