Почти 300 погибших, более 900 раненых: Последние новости о столкновении пассажирских поездов в Индии

Столь масштабной железнодорожной катастрофы в Индии не случалось с конца 80-ых годов прошлого века Фото: REUTERS

В Индии скорый пассажирский поезд, следовавший по маршруту Шалимар - Коромандель сошел с рельсов. Несколько вагонов упали на соседний путь, и через несколько минут в них врезался другой пассажирский состав. Затем последовало еще одно столкновение, с грузовым поездом.

На данный момент известно о 288 погибших, более 900 человек получили ранения.

На место катастрофы прибыло более 200 карет скорой помощи. Есть все основания полагать, что под грудами искореженного металла есть еще пострадавшие и погибшие. Спасательные работы продолжаются, в них принимают участие выжившие пассажиры.

Столь масштабной железнодорожной катастрофы в Индии не случалось с конца 80-ых годов прошлого века.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заверил, что для спасения людей будет сделано все возможное.

Посольство России в Дели пока не располагает данными о российских гражданах, аозможно находившихся в этих поездах.