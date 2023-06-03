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В мире3 июня 2023 6:04

Почти 300 погибших, более 900 раненых: Последние новости о столкновении пассажирских поездов в Индии

AFP: число жертв при столкновении поездов в Индии достигло 288 человек
Людмила ПЛОТНИКОВА
Столь масштабной железнодорожной катастрофы в Индии не случалось с конца 80-ых годов прошлого века

Столь масштабной железнодорожной катастрофы в Индии не случалось с конца 80-ых годов прошлого века

Фото: REUTERS

В Индии скорый пассажирский поезд, следовавший по маршруту Шалимар - Коромандель сошел с рельсов. Несколько вагонов упали на соседний путь, и через несколько минут в них врезался другой пассажирский состав. Затем последовало еще одно столкновение, с грузовым поездом.

На данный момент известно о 288 погибших, более 900 человек получили ранения.

На место катастрофы прибыло более 200 карет скорой помощи. Есть все основания полагать, что под грудами искореженного металла есть еще пострадавшие и погибшие. Спасательные работы продолжаются, в них принимают участие выжившие пассажиры.

Столь масштабной железнодорожной катастрофы в Индии не случалось с конца 80-ых годов прошлого века.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заверил, что для спасения людей будет сделано все возможное.

Посольство России в Дели пока не располагает данными о российских гражданах, аозможно находившихся в этих поездах.

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