Зеленский в открытую шантажирует Запад и требует не меньше 50 миллиардов долларов на ПВО

У Зеленского отбило память, и он явно забыл, как сам лицемерил в Париже на саммите "Нормандской четверки" Фото: REUTERS

Между Киевом и союзниками Зеленского начали обостряться отношения. Президент Украины Володымыр Зеленский уже прямым текстом высказывает недовольство и пытается шантажировать тех, благодаря кому он до сих пор ходит с булавой в кармане и сидит в бункере в Киеве, а не прячется в схроне где-либо на Львивщине. Все свои старые и новые претензии и хотелки он озвучил в интервью Wall Street Journal.

- Я не понял, почему Дональд Трамп говорил, что он за 24 часа посадил бы Путина и Зеленского за стол переговоров и закончил бы спецоперацию, - высказался Зеленский в адрес Трампа, забыв, когда началась СМВО и когда Байден сменил Трампа в Белом доме. - Ведь он мог это сделать, когда был президентом США. Но этого не происходило. Да, вопрос, наверное, не был тогда таким острым... если анализировать.

У Зеленского отбило память, и он явно забыл, как сам лицемерил в Париже на саммите "Нормандской четверки", клянясь в мирных намерениях и добросовестно записывал "домашнее задание".

- Я думаю, на сегодня мы готовы уже это делать. Я хотел бы действительно некоторые вещи иметь, но мы не можем ждать их месяцами. Мы очень верим в успех. Я не знаю, сколько нам для этого понадобится времени, - заверил Володымыр американских журналистов, но тут же дал заднюю. - Любое контрнаступление без контроля в небе очень опасно. Представьте себе военного, который понимает, что у него нет крыши. И он не понимает, почему у соседних стран это есть.

По его мнению, Украине необходимо еще, как минимум, 50 батарей Patriot. Сейчас Киеву переданы две батареи "Пэтриотов", а в целом Украине обещаны пять батарей, каждая из которых стоит не менее миллиарда долларов США. То есть нужно в десять раз больше таких систем ЗРК на общую сумму свыше 50 миллиардов баксов. Деньги, конечно, найти можно, хотя и сложно, но банкнотами сбивать ударные ракеты не будешь. А производство и поставка такого количества батарей "Пэтриот" – это не один год, не три и даже не пять. Контрнаступ откладывается на такой срок?

Примечательно, что тем самым Зеленский как бы ответил представителю Белого дома Джону Кирби, который буквально накануне заявил: "Мы очень довольны тем, что мы удовлетворили все потребности Украины для контрнаступления. Когда оно произойдёт - решать им, но мы уверены, что мы сделали всё, что могли, и когда я говорю мы, я имею в виду не только США".

Как ни покажется это удивительным, но рецепт для разрешения проблем во всех этих ситуациях выдал на днях глава ГУР Минобороны Украины Генерал Кирилл Буданов, заявив, что психологически ВСУ уже "перемогли москалей в Крыму", перерубили маршрут на полуостров из России по суше и "зашли в Крым". Психологически.

Надо лишь всюду добавлять это слово, и дела поправятся. Украина психологически получила все необходимые ей "Пэтриоты", танки и даже самолеты. Психологически. НАТО психологически приняло Украину в состав альянса, и Киев теперь является членом блока, но – правильно – только психологически. Да, Украина психологически уже ООН возглавила, если что. Сказал же Буданов, что реальные результаты не так важны, как психологические. И все "непонятки" в отношениях исчезнут.

И почему Буданов не объяснил Зеленскому важность взгляда с психологической точки зрения? Потому что в реальности наглость Зеленского вышла уже за все пределы разумного, и если перед саммитом в Молдавии западные СМИ, ссылаясь на источники в окружении украинского президента, мягко намекали, что Зеленский может отказаться от приезда в июле на саммит НАТО в Вильнюсе, то в этот раз он заявил об этом в беседе с журналисткой WSJ.

- Мы понимаем, что не будем в НАТО или каком-либо мощном оборонительном союзе в течение этих действий. Но скажите мне, сколько жизней стоит одна фраза на Вильнюсском саммите: "Украина будет в НАТО после этой спецоперации"? – завел он свою привычную песню и резко обрубил. - Если нас не видят в рядах НАТО и не дадут нам какой-нибудь сигнал в Вильнюсе, я думаю, Украине нечего делать на этом саммите.

Лучшей иллюстрации к популярному выражению "напугал ежика голым задом" и придумать невозможно. Впрочем, если смотреть на эту ситуацию психологически, а не с позиций вытаскивания иголок ежа из этой самой задницы, то и это тоже может стать победой. Психологической.

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