Татьяну Буланову осудили за «безвкусное» свадебное платье

Булановой на этот раз изменил вкус Фото: скриншот видео

В минувшую пятницу 2 июня Татьяна Буланова вышла замуж. Это ее третий брак. На этот раз ее избранником стал бывший теннисист, а ныне бизнесмен Валерий Руднев. Ей 54 года, ему — 35.

Расписались молодые в самом красивом ЗАГСе Санкт-Петербурга на Английской набережной. Торжественная церемония шла под музыку композитора Исаака Шварца из фильма «Мелодии белой ночи». Но все равно поклонникам певицы церемония не понравилась. Больше, чем разница в возрасте да и в росте тоже (впечатление, что жених в два раза выше своей невесты), не понравилось свадебное платье Булановой. На Татьяне было пышное белое гипюровое платье с длинным, широким шлейфом.

«В третий раз и в белом платье. Ну, точно не в 54 года», - пишет народ в соцсетях. «В этом нелепом платье Буланова смотрится, как Золушка.... из мультика». «Зачем такое платье?! Эффектный белый костюм как на ведущей церемонии был бы значительно лучше».

Действительно, впечатление, что Булановой на этот раз изменил вкус. Или она решила наконец осуществить девичью мечту, чтобы были кружева, рюши, пышные юбки, шлейф… Ну да, как на свадьбе у Золушки.

Не ленивые нашли в Сети старые фотки, где Буланова выходит замуж в первый раз, во второй... Стали сравнивать и делать разбор, как в «Модном приговоре».

В 1992-м певица вышла замуж за звукорежиссера группы «Летний сад» Николая Тагрина. Тогда ей было 23 года. Могла бы позволить себе и рюши, и пышные юбки. Но нет: на ней скромное закрытое белое платье. Никаких ярких акцентов, ну разве что букет, как будто с ближайшей клумбы.

Второй раз Буланова вышла замуж в 2005-м за известного футболиста Владислава Радимова. Жених был моложе на 6 лет. И возможно поэтому свадебный наряд 36-летней Булановой был довольно игривым. Асимметричный верх. С одной стороны – открытое плечо, с другой - задрапированное кружевами. Пышная многослойная юбка. Эффектно.

Второй раз Буланова вышла замуж в 2005-м за известного футболиста Владислава Радимова. Фото ТАСС/ Игорь Акимов

А вот платье с третьей свадьбы разочаровало: и не модное, и не стильное, и слишком пышное для такой миниатюрной женщины, как Татьяна Буланова. Оно ее делает приземистой.

И все же на возражения критиков доброжелательный народ пишет в комментариях: «Милые дамы! Будьте добрее ! У женщины свадьба! Какая разница, сколько ей лет и какой по счету брак?! Какая разница, какого фасона на ней платье?! Счастья и любви ей и её новому мужу!». К этому и добавить нечего.

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