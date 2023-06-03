Над Россией разбушевались погодные аномалии: Когда страну перестанет бросать то в ливни, то в заморозки

На Среднюю полосу России обрушились холода и дожди. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Что случилось с погодой? После прекрасного, сухого и солнечного, мая, на Среднюю полосу России обрушились холода и дожди. В ночь на субботу в московском регионе – грозы, и местами ветер такой силы, что повалило массивные автобусные остановки. И – очень холодно, кто посадил на своих грядках что-то нежное и теплолюбивое, тот определенно проиграл. И уже в субботу днем в Воронеже – ливень такой силы, что власти собираются ввести режим ЧС. И это мы еще не все аномалии перечислили. Страна большая, что ни регион, то аномалия. Что будет дальше, и отчего все происходит?

ПРОГНОЗЫ ОБЕЩАЮТ

В Московском регионе в воскресенье будет еще холодно, ночью даже до плюс трех. Будут ли заморозки? При таком незначительном плюсе все зависит от конкретного места. Если низина, если влажно, если ветерок так сложился неудачно – могут и быть. Но вроде бы пока в Московской области пасмурно. Это, конечно, снижает вероятность заморозков. Ведь для настоящего заморозка нужно, чтобы облака не мешали теплу излучать длинноволновое инфракрасное излучение прямо в космос. Так что скорее всего – обойдется без минуса. Больших дождей не обещают, но все равно не весло, так что многие, наверное, предпочтут покинуть дачи пораньше, и традиционные пробки на въезде в столицу образуются, соответственно, на несколько часов до обычного времени.

В понедельник-вторник будет медленно теплеть, и – среда! – днем вполне летние 21 градус, ночью более чем приемлемые десять. Небольшие дожди в четверг вряд ли нарушат общую благость. Затем несколько похолодает (но 19 градусов днем – все-таки приемлемо), а вот что будет дальше, наверное, загадывать не стоит. Метеорологи хорошо предсказывают погоду на несколько дней вперед, а затем действуют по аналогии с другими годами. Ну а раз так радикально климат ломается, какая тут аналогия.

Судя по тому, что сообщает Гидрометцентр, дожди, которые уже доставили немало неприятностей жителям юга страны, продолжатся в Краснодарском крае еще минимум до 5 июня. «3-5 июня в Краснодарском крае, Адыгее сильный дождь (в Краснодарском крае, исключая город-курорт Сочи, в отдельных районах очень сильный ливневый дождь), гроза, град, ветер до 25 м/с (5 июня в районе Новороссийска до 26 м/с). 4 июня в Ростовской области сильный дождь, гроза, град, ветер 15-20 м/с», лаконично сообщают в Гидрометцентре. Выводы делайте сами. Согласно той же информации, аналогичная погода до 5 июня сохранится и в Северо-Кавказском федеральном округе.

Урал тем временем уже окутала аномальная жара, местами до 36 градусов, и, судя по данным Гидрометцентра, в ближайшие дни она сохранится, хотя ее будут несколько облегчать грозы (лишь бы обходилось без сильного ветра, который вряд ли несет облегчение). Правда, согласно прогнозу, ветер, как минимум местами, будет.

Жарко и в Сибирском федеральном округе, например, в Красноярске температура будет на семь градусов выше обычной нормы. Иркутск, напротив, ожидают заморозки (впрочем, жители Сибири не смотрят на них с таким ужасом, как обитатели Московского региона). Дальний Восток же, само собой, утопает в дождях, чем опять же сложно удивить жителей региона. Вообще, кажется, что восточнее Урала все несколько спокойнее, чем западнее.

Если вы ждете хороших новостей, то их можно найти разве что в сообщении центра Фобос: «проклятие выходных» в столичном регионе вроде бы заканчивается. Суть «проклятия»: как на дачу ехать, так погода портится. «К счастью, частота похолоданий в ближайшие дни перестанет совпадать с выходными, и периоды дождей и прохлады будут наблюдаться в другие дни недели. В частности, после небольшого потепления к середине новой недели, волна прохлады придёт на Русскую равнину в четверг и пятницу. По предварительным прогнозам, следующее ухудшение погоды ожидается в среду и четверг – 13–14 июня», говорится в сообщении Центра Фобос.

ПОЧЕМУ ВСЕ ТАК НЕВЕСЕЛО

В целом, конечно, погода плохая. Есть разные прогнозы на лето: одни продолжают утверждать, что оно будет в Московском регионе аномально жарким, чуть ли не до сорока, хотя это опровергнуто. Другие настаивают, что лето вот примерно таким и будет, немного солнца – много дождя, и так далее. То и другое невесело.

Вообще в мире царит глобальное потепление. Вопреки названию, глобальное потепление – не обязательно про «жарко». Это скорее про аномалии. Где-то, как, например, в Западной Европе, скорее всего, в самом деле будет жуткая жара. Европу греют морские течения, там уничтожены природные лесные и почвенные покровы, так что там в самом деле экосистема разваливается на раз. В западной же части России скорее ожидать холодов, и это тоже «глобальное потепление»!

Ну а как на самом деле будет – скоро сами узнаем.