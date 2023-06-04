Девять украинских беспилотников пытались атаковать Крым: что известно о налете на полуостров

Над Крымом сбили пять вражеских БПЛА Фото: REUTERS

В ночь на воскресенье в Крыму силам ПВО вновь пришлось бороться с налетом беспилотников со стороны Украины.

- Ночью сбили пять вражеских БПЛА, - отметил глава региона Сергей Аксенов в телеграм-канале - Еще четыре беспилотника были заглушены и посажены средствами радиоэлектронной борьбы

Руководитель республики, кроме того, сообщил, что при падении одного боевого дрона в Джанкое, что на севере полуострова, выбило стекла в трех домах в частном секторе, а также в двух автомобилях.

Один из девяти БПЛА, которые ВСУ бросили на Крым, при падении не взорвался. Его обнаружили на территории одного из частных домовладений. Для того, чтобы обезвредить беспилотники без опасности для граждан, в пункт временного размещения из окрестных домов эвакуировали около полусотни человек.

Сергей Аксенов призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Стоит напомнить, что ВСУ регулярно пытаются атаковать дронами Севастополь и Крым — и с воздуха, и с моря.

В частности, 25 мая в разных районах полуострова заглушили и посадили, а также сбили средствами ПВО шесть украинских беспилотников. 12 мая ПВО поразила БПЛА на западе полуострова, а 7 мая ВСУ в районе Севастополя уничтожили десятью беспилотниками.

Воскресную атаку на Джанкой можно объяснить тем, что через этот город проходят эшелоны, которые доставляют военную технику и топливо для группировок наших войск, расположенных в Херсонской и Запорожской областях.