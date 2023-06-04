Аксенов сообщил, что за ночь в Крыму было сбито пять украинских беспилотников

Аксенов сообщил, что за ночь в Крыму было сбито 5 украинских беспилотников Фото: REUTERS

В ночь на воскресенье, 4 июня, Вооруженные силы Украины пытались атаковать Крым с помощью беспилотников. Пять из них было сбито силами противовоздушной обороны, еще четыре дрона посажены средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом проинформировал глава региона Сергей Аксенов.

«За прошедшую ночь силами ПВО было сбито 5 вражеских БПЛА, еще 4 – заглушены и посажены средствами РЭБ», - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что из-за падения одного беспилотника были повреждены стекла в трех частных домах, также повреждены две машины в городе Джанкое.

Аксенов добавил, что на территории одного из частных домов нашли один не взорвавшийся дрон. Перед его разминированием провели эвакуацию 50 человек.

Глава Крыма подчеркнул, что в результате произошедшего никто не пострадал.

Напомним, советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков ночью в воскресенье, 4 июня, в своем Telegram-канале сообщил, что беспилотник был сбит в Джанкое. В результате были зафиксированы повреждения остекления в нескольких домах.