Центр России стал жертвой обратного хода температуры: чем вызвана редкая погодная аномалия

Во врем обратного хода температуры днем – холоднее, чем ночью. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В столице заканчивается редкое природное явление: Москва стала жертвой обратного хода температуры. Вместе с Москвой пострадали, конечно, и окрестные регионы центра России.

Что это такое, чем чревато и повторится ли снова?

В широком смысле, обратный ход температуры – любое нарушение нормального цикла и графика. Скажем, обычно облака холоднее, чем воздух у поверхности Земли. Но бывает ведь и наоборот. Например, если холодный воздух (само собой, с Арктики) «языком», стелясь по грунту, прорвется на юг. В этом случае у самой земли будет холодно, а на высоте, напротив, потеплее.

Если все это перемешать, а за это отвечает ветер (который как раз был силен вечером в пятницу), то получится ситуация, в которой и оказалась Москва. Вот ранее утро, Солнце только собирается восходить, и – вроде бы должна наблюдаться самая низкая температура за все сутки. Но Солнце поднимается, а – становится все холоднее. И выходит, что днем – холоднее, чем ночью. Вот вам для примера день 3 июня, запомнившийся дачникам как «дубак». В полночь – плюс 15 градусов, в 9 утра – 10 градусов, а в 18 часов – 9 градусов. Что ж Солнце-то не нагрело? Ну вот, не успело. Приток холодного воздуха к поверхности оказался существеннее, чем сила солнечных лучей.

Обратный ход, конечно, не единственная форма температурной аномалии. Несколько лет назад в столице установилась невероятная жара, при этом уже на высоте пары сотни метров было очень холодно. Это, хоть и не обратный ход, но тоже нарушение.

Атмосфера – система сложная. Длинные дни и короткие ночи июня – время особое. Солнце почти не заходит за горизонт. Даже в полночь на ясном небе можно видеть его сияние из-под северного края неба. С астрономической точки зрения ночи сейчас нет. Полярные зоны прогреваются, все приходит в движение. Воздух устремляется то в Арктику, то из Арктики. И это только в нижних слоях атмосферы.

А в верхних – свои аномалии. Как правило, в начале июня на высоте 80 километров появляются серебристые облака. Это почти космический феномен (оттуда Земля уже выглядит круглой, а небо даже днем темным, так что это в самом деле космос, хотя формально границу установили на высоте 100 км). Именно в это время там складывается такой режим температуры и влажности, что начинается конденсация водяного пара. И как раз в ночь на 4 июня над Москвой впервые видели серебристые облака. Влияют ли они на погоду внизу? Конечно, вот только ученые пока не могут в точности сказать, как именно.

Подведем итог. Обратный ход температуры – явление, конечно, неприятное, но вполне природное и для начала лета очень даже характерное. Это можно назвать «аномалией», но природа вообще состоит из аномалий. Падение метеорита – это аномалия, но ведь это естественное дело, как и солнечная вспышка, например. Так что – подождем, когда лето вступит в свои права, тогда и станет окончательно ясен его «характер».

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