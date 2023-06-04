Вселенная испаряется: приближается конец мироздания

Пшик – и ничего не останется… Фото: Shutterstock

Ничто не вечно: излучение Хокинга, названое так по имени британского физика Стивена Хокинга, свойственно не только черным дырам, но и другим массивным объектам Вселенной. А это значит, что они, как и черные дыры, постепенно испаряются. И со временем испарятся полностью – то есть, исчезнут. Такой конец предрекают мирозданию голландские астрофизики из Университета Неймегена имени святого Радбода Утрехского (Radboud Universiteit Nijmegen, in the Netherlands).

Объединив посредством математики теорию относительности Эйнштейна и квантовую механику, «британский гений» убедил коллег, что черные дыры – объекты, которые, как считалось, лишь поглощают материю и не выпускают наружу ничего - даже свет, на самом деле за счет квантовых эффектов излучают субатомные частицы. И теряют при этом свою энергию и массу. Иными словами, улетучиваются – до тех пор, пока не исчезнут.

Изображение черной дыры. Фото: Shutterstock

Считается, что излучение черных дыр рождается вблизи так называемого горизонта событий – некой области, попав за которую, уже нельзя избежать гравитации черной дыры. Притянет и не выпустит.

В исследовании, опубликованном в журнале Physical Review Letters, голландцы доказывают, что излучение подобное излучению Хокинга может возникать и далеко за пределами горизонта событий – просто в тех областях, в которых искривлена ткань пространства-времени. Например, рядом с массивными объектами вроде звезд и даже планет.

- Некое подобие излучения Хокинга в конце концов приведет к тому, что все вокруг испарится, как черные дыры, - говорит один из авторов.

Если голландцы правы, то Вселенная и в самом деле испаряется - в нашем присутствии, что называется. Но очень неспешно. На наш век её хватит. По расчетам, раньше, чем через 10 в 64-й степени лет конца мироздания ждать не стоит. Главное, чтобы Вселенная не начала испаряться как-нибудь ускоренно .

А КАК ВАМ ТАКОЙ КОНЕЦ?

Грядет «Большой разрыв»

Чуть меньше времени отводят Вселенной ученые из Калифорнийского технологического института (California Institute of Technology, Pasadena) – её ускоренное расширение их беспокоит.

Силы отталкивания, порожденные то ли темной материей, то ли темной энергией, раздерут Вселенную - приведут к тому, что она дорасширяется до «Большого Разрыва» (Big Rip). То есть, лопнет. Вместе со всей материей. Через 22 миллиарда лет.

Согласно теории, выдвинутой учеными, наша галактика - Млечный путь - распадется за 60 миллионов лет до «Большого разрыва». За 3 месяца до Конца всех Концов кто куда разлетятся планеты Солнечной системы. За полчаса до него превратится в пыль Земля. А в последнее мгновение распадутся атомные ядра. То есть, всё сущее.

Будет ли что потом? После испарения - или после «Большого разрыва»? Может, уже больше ничего и никогда. Но не исключено, что испарившаяся или распавшаяся материя - она же, как известно, не исчезает бесследно - вдруг вновь соберется в некую невероятно плотную точку — сингулярность, и взорвется новым Большим Взрывом (Big Bang). Как в прошлый раз — около 14 миллиардов лет назад, после чего образовавшаяся Вселенная, собственно, и начала испаряться и расширяться.

Какой конец ждет мироздание, точно не известно. Поживем – увидим. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

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