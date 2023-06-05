Минобороны России показало кадры провала попытки наступления ВСУ на Южнодонецком направлении

По словам официального представителя ведомства, "своих задач противник не добился и успеха не имел" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минобороны России распространило кадры поражения снарядами военной техники вооруженных формирований Украины. В полях горят десятки танков и бронемашин.

«С утра 4 июня противник начал крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении введением в бой 23 и 31 механизированных бригад из состава стратегических резервов ВСУ при поддержке других воинских частей и подразделений. Всего было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона противника», - прокомментировал видеозапись с беспилотника официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант отметил, что «целью противника являлся прорыв нашей обороны на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта, но своих задач противник не добился, успеха не имел».

Конашенков заявил о высоких потерях ВСУ в этом наступлении: «В результате умелых и грамотных действий «Восточной» группировки войск потери ВСУ составили более 250 человек личного состава, 16 танков, три боевые машины пехоты, 21 боевая бронированная машина».

Представитель военного ведомства подчеркнул, что командующий объединенной группировкой войск - начальник Генштаба Вооруженных Сил России генерал армии Валерий Герасимов руководил подразделениями из «передового пункта управления на данном направлении».

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дмитрий Пучков: Укронацисты считают, что России должна остаться выжженная территория (подробнее)