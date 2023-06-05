Неужели прозрели: кандидаты в президенты США соревнуются в пророссийской риторике

Трамп уже не раз заявлял, что когда снова станет президентом, то сможет погасить украинский конфликт за сутки Фото: REUTERS

Чем сильнее надрывается информационно-пропагандистская машина Запада, доказывая «несокрушимое единство» НАТО/ЕС и их союзников в борьбе с Россией, тем заметнее становятся явные сбои в этом, как нас убеждают, «дружном хоре». Вот лишь несколько примеров того, что составленная в Вашингтоне партитура устраивает далеко не всех, кто должен ей безоговорочно следовать.

Начнем с республиканцев в США. Из уже объявивших о своем намерении бороться за президентское кресло кандидатов практически все сделали оговорки по поводу «окончательного разгрома» России в конфликте на Украине. Трамп уже не раз заявлял, что когда снова станет президентом, то сможет погасить этот конфликт за сутки. Недавно с экс-президентом встречался экс-премьер Британии Джонсон, известный фанат режима Зеленского, который пытался убедить Трампа в «жизненной необходимости» победы Украины над Россией. И что услышал в ответ? «Я хочу, чтобы все перестали гибнуть. Они гибнут. Русские и украинцы. Я хочу, чтобы они перестали гибнуть», - привел прессе слова Трампа советник Джонсона. Понятно, что для этого надо прекратить поддерживать одну из сторон конфликта - Киев - и садиться за стол переговоров.

Вторым по популярности кандидатом от республиканцев считается губернатор Флориды Рон Десантис. Он тоже высказался по этому поводу, заявив телеканалу Fox News, что вовлеченность в конфликт на Украине не является жизненно важным национальным интересом США. При этом добавил, что сам конфликт считает «территориальным спором».

Высказались по «украинскому вопросу» и республиканские кандидаты «пожиже». США должны заставить Украину пойти на серьезные уступки России, чтобы закончить конфликт и сосредоточиться на Китае, заявил в эфире ABC News Вивек Рамасвами, выдвинувший свою кандидатуру в феврале. «Я думаю, что нам нужно на мирных условиях положить конец военным действиям на Украине, которой придется пойти на серьезные уступки России», - сказал он. А про «победу» Зеленского где? «Зраду» продолжила другой кандидат от республиканцев, Никки Хейли, экс-постпред США при ООН. В беседе с WMUR-TV она сказала о необходимости объединиться с «неевропейскими странами, в том числе Россией» для укрепления глобальной безопасности. И неважно, что ее пресс-секретарь потом оправдывался, что это была, дескать, оговорка. По Фрейду, должно быть…

Среди европейских политиков тоже есть те, кто не стесняется «пустить петуха» в слаженном хоровом пении. Причем без ссылок на «оговорку». Премьер Венгрии Виктор Орбан открыто выступил против вожделенного Западом «контрнаступа» Зеленского, предупредив, что это будет кровавая бойня, которую надо предотвратить. А президент Хорватии Зоран Миланович, который еще полгода назад заявил, что киевский режим навязан его стране в союзники Западом, сделал еще одно громкое заявление. Приветствие «Слава Украине!», сказал он, «Это крик самых радикальных шовинистов Западной Украины, которые сотрудничали с нацистами и убивали тысячи евреев, поляков... Я не хочу этого слышать в Хорватии». А кто его использовал? Урсула фон дер Ляйен, Борис Джонсон, Джастин Трюдо, Анджей Дуда.

У президента Польши, кстати, возникли большие трудности. Он так увлекся поддержкой Украины и так страстно возжелал ее победы над Россией, что попросту потерял чувство реальности во внутренних делах. Решив создать «комиссию по выяснению российского влияния» на польских политиков, правящая партия надеялась на подавление оппозиции, но нарвалась на массовые протесты такого масштаба, которого не было со времен «Солидарности». И никто из десятков тысяч вышедших на митинги протеста украинскими флагами не размахивал.

Кто-то говорит, что на Западе все очевиднее заметна «усталость» от украинской темы. Действительно, есть там и другие проблемы. Однако можно посмотреть на ситуацию и так: для все большего и большего числа западных политиков становится очевидным необходимость возвращения к здравому смыслу и исправлению своих ошибок, ставших причиной конфликта на Украине, который вот-вот выплеснется на всю Европу.

А главная ошибка Запада, как выясняется, хорошо известна не только в Москве. Стремление сделать Украину членом НАТО и привело к украинскому конфликту, заявил на днях патриарх американской политики Генри Киссинджер в интервью The Wall Street Journal. А еще в конце 90-х, когда натовское пятно только начинало растекаться на восток, другой патриарх политической кухни Запада, автор концепции «сдерживания» СССР и России Джордж Кеннан предупреждал: «Расширение НАТО было бы самой роковой ошибкой американской политики за всю эпоху после окончания холодной войны».

Да и нынешним ведущим политическим экспертам США тупик, в который уперся мир из-за желания сделать Украину частью НАТО, тоже очевиден. Напомним, что недавно написали Ричард Хаас и Чарльз Купчан в Foreign Affears: «Западная политика застряла между необходимостью предотвратить катастрофический провал (когда Россия поглотит недостаточно вооруженную Украину) и катастрофический успех (когда накачанная оружием и силами НАТО Украина может довести конфликт до глобальной эскалации)». Правда, не похоже на требование безоговорочной украинской «перемоги»?

А кто против этих разумных голосов? Ба, знакомые все лица… Сплошь авторитетные интеллектуалы и знатоки истории с географией - Лиз Трасс, Анналена Бербок, Жозеп Боррель… Титаны батута.

Сказать, что на Западе русофобский вектор начинает ослабевать и разумные голоса звучат все сильней, может, и было бы преувеличением. Но признаки того, что «ослепление ненавистью» к России свой пик уже прошло, очевидно есть. Ведь какая альтернатива? Про третью мировую уже говорят почти буднично. Неужели Европа позволит Зеленскому навязывать ей свой стиль «милитари» не только в одежде?