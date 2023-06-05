Республика Бурятия отмечает 100-летний юбилей: регион преображается и готовится принимать туристов на новом уровне

Фото: АНО «Национальные Приоритеты»

В республике Бурятия по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» активно развивается туристическая инфраструктура, в том числе ведется строительство быстровозводимых модульных отелей, некоторые из них уже открылись для посетителей. В этом году также стартовало строительство крупного туристического комплекса с уникальными характеристиками – отеля «Грин Флоу Байкал».

Фото: АНО «Национальные Приоритеты»

• «Грин Флоу Байкал» – один из крупнейших инвестиционных проектов в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Строительство ведется по схеме ГЧП, по нацпроекту государство выделило на него 300 млн рублей, общая стоимость проекта – порядка 2 млрд рублей.

• Финансирование со стороны государства – переломная точка в процессе строительства (увеличение темпов строительства и реализации проекта).

• Уникальность проекта – размещение в особой экономической зоне, бережное строительство (ни одно дерево не пострадало, все работы ведутся с соблюдением всех нормативов по сохранению окружающей среды).

• Характеристики комплекса: открытие по плану – I квартал 2025 года, комплекс будет работать круглогодично, планируемый турпоток – 17 тыс. гостей в год, гостиница 4*, 153 номера, обширная оздоровительная инфраструктура.

• Экономический эффект для региона: новые рабочие места, новая точка притяжения туристов со всего мира, новый импульс в развитии внутреннего туризма.

Фото: АНО «Национальные Приоритеты»

Уникальный туристический комплекс – один из первых проектов, которые выводят внутренний туризм в Бурятии на совершенно новый уровень (центральная экологическая зона Байкальской природной территории, cочетание природы, местной культуры, оздоровления и качественного сервиса, эффективное партнерство государства и бизнеса).

Справка о туристическом комплексе «Грин Флоу Байкал»

Проект «Грин Флоу Байкал» реализуется в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и строится в партнерстве государства и частного инвестора. Концепция туристического комплекса объединяет природу, местную культуру, оздоровительные программы, бальнеологию и использование восточных методик оздоровления. Благодаря строительству отеля будет создано 120 новых рабочий мест в сфере туризма.

Проект «Грин Флоу Байкал» – это отель категории 4 звезды на 153 места, общей площадью 18 051,67 кв. м. Гостям отеля будут доступны оздоровительные услуги, процедуры, в том числе SPA-инфраструктура.

В настоящее время на территории будущего отеля ведутся строительные работы, а ввод в эксплуатацию запланирован на 2024 год. Прогнозируемый туристический поток составит 17 тыс. человек в год.

Отель «Грин Флоу Байкал» располагается на берегу озера Байкал в селе Турка, Прибайкальский район, Республика Бурятия. Важно отметить, что строительство нового отеля происходит с учетом всех законодательных норм и требований, чтобы не нарушить и сохранить уникальную природу Байкала.

Фото: АНО «Национальные Приоритеты»

Экологический аспект

Вся деятельность проекта ведется в соответствии с №94-ФЗ «Об охране озера Байкал» и Приказом Минприроды России №83 «Об утверждении нормативов предельно допустимых воздействий на уникальную экологическую систему озера Байкал и перечня вредных веществ, в том числе веществ, относящихся к категориям особо опасных, высокоопасных, опасных и умеренно опасных для уникальной экологической системы озера Байкал».

В 2021 году проект прошел государственную экологическую экспертизу и получил положительное заключение экспертной комиссии.

Для реализации проекта не требуется проведение дополнительных рубок, проект вписывается в действующие инженерные мощности, а созданные на территории ОЭЗ «Байкальская Гавань» очистные сооружения являются самыми современными на Байкальской природной территории.

Для создания атмосферы единения туриста с природой, а также в целях бережного отношения к окружающей среде проектом предусмотрено использование природных материалов (дерево, камень, бетон), архитектурных решений, вписывающихся в ландшафт, – естественное рассеянное освещение и широкое остекление, отсутствие ярких пестрых красок, использование приглушенных цветовых сочетаний, минимум декорирующих элементов, создание лаконичных композиций, ландшафтное озеленение.

Фото: АНО «Национальные Приоритеты»

Развитие туризма в республике Бурятия

Туристско-экскурсионный поток в Бурятию ежегодно растет и на сегодня составляет более 1 млн человек в год. Согласно официальным данным Росстата, количество туристов в коллективных средствах размещения в Бурятии за 2022 год составило 490,5 тыс. человек, что на 19% больше, чем в 2021 году. В 2023 году наблюдается рост на 30% (по оперативным данным за январь-март 2023 года). Ожидается, что эта тенденция сохранится и в летнем туристическом сезоне.

Коротко о проектах и мерах нацпроекта «Туризм» в Бурятии

• В 2022 году Бурятия вошла в перечень регионов, которые получили субсидию из федерального бюджета на создание быстровозводимых гостиниц. На строительство быстровозводимых модульных отелей регион получил суммарно 300 млн рублей из федерального бюджета. На конкурсной основе было отобрано 19 проектов, которые получили поддержку государства. Модульные гостиницы разместятся в районах, наиболее востребованных туристами, среди которых Заиграевский, Кабанский, Баргузинский, Закаменский, Тункинский, Селенгинский. Предприниматели уже активно строят модульные отели, а часть из них уже принимает первых туристов и гостей.

• Город Улан-Удэ получит свой туристический код центра города. На реализацию проекта Улан-Удэ будет выделено 215 млн рублей из федерального бюджета. В 2023 году в Улан-Удэ появится единый архитектурный дизайн-код, обновятся вывески и рекламно-информационные конструкции на фасадах зданий, появятся указатели, карты-схемы, информационные конструкции и знаки. Также будет сформирована комфортная для пешеходов и туристов городская среда, произведено обустройство фотозон и смотровых площадок в пределах туристического центра города.

• С 24 июня по 9 июля при поддержке нацпроекта «Туризм» в регионе пройдет спортивно-культурный праздник «Наадан-Сурхарбан» – главное летнее спортивно-культурное событие Республики Бурятия. Помимо спортивных состязаний он объединит в себе такие мероприятия как «Ночь ёхора», гастрономический фестиваль «Буузын наадан», конкурс красавиц «Сурхарбаанай Дангина», праздничный концерт «Хэдлайнеры».

• В 2023 году Республика Бурятия стала участником программы грантовой поддержки предпринимателей в сфере туризма. На реализацию проектов в сфере туризма регион из федерального бюджета получил в общем размере 337,5 млн рублей. В настоящий момент среди предпринимателей региона завершается конкурсный отбор на распределение грантов по следующим направлениям: обустройство пляжных зон и туристических маршрутов; создание кемпингов в популярных у туристов районах республики; приобретение туристического оборудования, оборудования для инфоцентров и пунктов проката, создание электронных путеводителей и разработка новых туристических маршрутов, включая маркировку, навигацию, организацию зон отдыха. Всего регион получил 191 заявку от предпринимателей на участие в программе грантовой поддержки нацпроекта «Туризм». В ближайшее время будут подведены итоги конкурсного отбора на грантовую поддержку.