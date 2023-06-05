Телефонные террористы ВСУ звонили шебекинцам - убеждали не бояться обстрелов

Последствия обстрела артиллерией ВСУ города Шебекино. Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Лиза так и не перезвонила. Я встретил её, когда заезжал в Шебекино. Она, вместе со своей знакомой и инвалидом на электроколяске, пыталась выбраться из города. Мы только заехали. Договорились встретиться через два часа в том же месте. Девушка диктовала мне свой номер, когда неподалеку произошел громкий хлопок.

- Куда попали? - спрашиваю оглядываясь.

- Это вылет, - она улыбнулась. - Мы уже на слух различаем, когда «прилетает» к нам, и звук ответки ПВО.

Я двинулся в сторону центра Шебекино, видел как в небе «хозяйничают» беспилотники-наводчики. Город дымился. А когда решил возвращаться, начался уже массированный, как мне потом объяснили, комбинированный обстрел города и окрестностей: летели снаряды, ракеты, дроны. На моих глазах произошло прямое попадание в магазин, полностью сгорели два жилых дома. Обратно ехали по разбитой обстрелом дороге, нас догонял шум новых хлопков. Трясло так, что я пальцами не попадал по кнопкам на дисплее и едва дописал Лизе сообщение. Звонки не проходили, связь уже совсем не работала. Правда, в какой-то момент, когда я был за чертой города, мне показалось, что кто-то снял трубку, но помехи превращали слова в кашу. С тех пор её телефон недоступен.

Похожая ситуация у Максима. Я встретил его в пункте временного размещения беженцев в «Белгород Арене». Он, жена и трое детей сейчас в безопасности. А родители остались в Шебекино. Связи — нет. Впервые увидел, как от безысходности плачет взрослый, здоровый мужик.

- Дед с бабушкой остались там. Он участник Великой Отечественной. Некогда было за ними ехать, понимаете? Да они и сами бы не захотели...

Рассказывали, как украинская сторона и тут проявила своё фашистское нутро: в день эвакуации многим старикам звонили от имени сотрудников экстренных служб и спокойным голосом убеждали оставаться в квартирах, потому что обстрелы скоро прекратятся.

- Состояние - взять автомат и идти туда, - продолжает Максим. - ВСУ скоро ничего от города не оставят, снаряды не жалеют.

- Сколько было прилётов, когда вы уезжали?

В день эвакуации многим старикам террористы звонили от имени сотрудников экстренных служб и спокойным голосом убеждали оставаться в квартирах. Фото: Григорий КУБАТЬЯН

- Триста или четыреста. Много. Обстреливали всю территорию рядом с Шебекино. Графовка, Безлюдовка, Ржевка, Вознесеновка... Я был в майке «алкоголичке», в шортах и в домашних тапочках. Даже про мобильник не вспомнил, оставил там.

И таких историй десятки. Достаточно пройтись по заставленной койками "Белгород Арене". Списки контактов многих людей остались заперты в маленькой пластиковой коробочке, брошенной в Шебекино. Как найти человека? Ждать.

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