«После второго снаряда мы бросились в машину, но она не завелась. Это нас и спасло»

Журналисты покидают своё укрытие, чуть дальше - загоревшийся от обстрела дом. Кадр из видео Никиты Цицаги/ТАСС

В БЕЗЛЮДОВКЕ БЕЗЛЮДНО, А В ГРАФОВКЕ МИНЫ

Мы не знали, проедем в Таволжанку или нет. Нам рассказывали, что вокруг расставлены блокпосты, нас могут не пропустить. Но мы согласовали наш маршрут с областной администрацией и выехали.

Первый пункт нашей остановки был село Графовка. Оно тоже находится на территории Шебекинского городского округа. Еще позавчера туда были прилеты. По этой небольшой уютной деревушке на берегу Белгородского моря стреляли из «Градов». В Графовке нас встретила тероборона, показали места, куда были попадания - огромные воронки от снарядов - дом, куда был прилет с жертвами. А за домами, буквально в двух метрах от огородов, зияет здоровенная воронка с остатками снарядов. Нас туда подпустили, сказали, что саперы еще воронку не изучили. И все время нас предупреждали, чтобы мы смотрели под ноги - тут могут быть «лепестки».

Второй остановкой стала Безлюдовка. Тут и правда совершенно безлюдно. Мы проехались по центральной улице и уже оттуда отправились в сторону Шебекино. Наткнулись на людей, которые вывозили личные вещи, собаку из поселка Новая Таволжанка. Они сказали, что сегодня там относительно спокойно: «Прилеты есть, но они далеко».

Собственно, на этой такой оптимистичной ноте мы и поехали в сторону Новой Таволжанки, посмотреть, как она сегодня живет.

6 ПРИЦЕЛЬНЫХ СНАРЯДОВ

Поселок в принципе пустой. Никого нет. Только бегают брошенные собаки, кошки. Мы увидели вдалеке машину у двора, но оказалось, что и она брошенная. Подъехали к разбитому дому, в который 1 июня во время начала массированного обстрела Шебекино и Новой Таволжанки прямым попаданием прилетел снаряд, дом разрушен, людей нет, во дворе лаяла собака. Мы постояли немного и вернулись обратно, решили уезжать, потому что говорить не с кем.

Но на самом выезде у элеватора заметили людей. Заехали туда, остановились и увидели место, где был очередной прилет. Вышли пофотографировать, и в это время к нам подошли местные жители. Тут же, прямо над головой - первый прилет. Снаряд взорвался с жутким звуком метрах в 50 от нас. Через считанные секунды - второй удар. Мы бросились все врассыпную, машину оставили, бежали вдоль забора, прятались. Стало понятно: нас заметили с беспилотника и по нам и нашей машине ведут прицельный огонь.

Беседу с жителями Новой Таволжанки, которые не спешат покидать родной дом, прервал обстрел ВСУ. Фото: Григорий КУБАТЬЯН

После третьего прилета - метрах в 10 от машины - снаряд попал прямо в дом. Он вспыхнул, гореть, трещать начало все кругом. Шифер с крыши разлетался во все стороны. Мы укрылись в небольшом кирпичном сарае. После этого по нам выпустили еще 3 снаряда. Всего по нам прицельно выпустили 6 снарядов.

МИСТИКА ИЛИ РОССИЙСКИЙ АВТОПРОМ

После второго прилета мы бросились к машине, но заводиться она отказалась. Один раз, второй, третий повернули ключ в замке зажигания, без результата. Тогда уже мы бросились врассыпную. И уже после того, как это все закончилось, мы обнаружили, что по ходу нашего движения, где мы должны были проезжать, если бы машина завелась, был очередной прилет. Может это мистика, но то, что машина не заводилась, спасло наши жизни.

От обстрела журналисты укрылись в небольшом кирпичном сарае. Фото: Никита Цицаги/ТАСС

В нашем скромном убежище мы провели почти час, аккуратно выглядывали из укрытия, поглядывали на небо, прислушивались. Потом небо начало затягивать тучами. Мы подождали еще немного и вдоль забора, тихонько перемещаясь, поглядывая наверх, кинулись к машине. И тут она завелась с первого раза и рванула с места, как сумасшедшая. Тоже, наверное, мистика. Второй день рождения у всех. Машина нас спасла.

Под обстрел ВСУ попали (слева направо) военкор "КП" Григорий Кубатьян, корреспондент "КП- Белгород" Виталий Сочкан и журналист ТАСС Никита Цицаги. Фото: Григорий КУБАТЬЯН

«ВЫ, НАВЕРНОЕ, БЕССМЕРТНЫЕ»

Еще в Графовке представители теробороны спрашивали нас: «Куда вы дальше держите путь?» Мы им сказали, что едем в Новую Таволжанку, Шебекино. И один из мужиков, пожимая нам руки, сказал: «Ну что ж, вы, наверное, бессмертные. Счастливой дороги». Видимо, так оно и получилось, что мы стали каким-то чудом и бессмертными, и заговоренными.

Уже когда вернулись в Белгород, осматривая авто, мы не нашли ни одного осколка. Представьте, что снаряд взорвался буквально в 10 метрах от машины, у которой мы стояли. Никого из нас не задело. Мы все живы.

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