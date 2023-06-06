У Вячеслава Зайцева объявился тайный наследник: получит ли "Мистер Вселенная" всё имущество кутюрье

Не прошло и 40 дней с момента смерти модельера, как объявился тайный наследник Фото: Иван ВИСЛОВ

Вячеславу Зайцеву, настрадавшемуся при жизни из-за тяжелой болезни и драматичного разлада в семье, нет покоя даже на том свете. Не прошло и 40 дней с момента смерти модельера, как объявился тайный наследник. "Мистер Вселенная" Эдуард Кривенко (на самом деле, его титул звучит как "Мистер модель Вселенная" - это не столь почетно), называющий себя любимой моделью кутюрье, появился в ток-шоу Андрея Малахова, потрясывая сенсационным документом - завещанием, которое якобы оформил на него Вячеслав Михайлович. Мол, по этой бумаге "мистер" получит усадьбу Зайцева в Подмосковье и его квартиру в Париже.

- С этим документом я собираюсь в суд отстаивать свои права. Я уверен, что заслужил по праву данный документ, потому что помогал Вячеславу Михайловичу в сложные моменты его жизни, когда другие родственники не заботились о нем, - сообщил двухметровый красавец и пригрозил оставить с пустыми руками главного наследника модельера - единственного сына Егора Зайцева.

Имеют ли основания эти громкие заявления, сайту KP.RU объяснил звездный адвокат Андрей Алешкин.

- Если такое завещание действительно существует, то семья Вячеслава Зайцева может лишиться его наследства, - считает эксперт. - Здесь возможны три варианта развития событий. Первый: завещание на имя Эдуарда Кривенко подлинное, и завещания на Егора Зайцева нет. Тогда документ Кривенко перебивает права сына как наследника первой очереди, и он останется без имущества отца. Единственный вариант - попытаться доказать в суде, что Вячеслав Зайцев, подписывая завещание на чужого человека, не отдавал себе отчет в своих действиях. Это довольно сложная процедура, потребуется посмертная экспертиза, изучение диагноза и методов лечение модельера, влияния медикаментов на его рассудок. Но если же оспорить документ не получится, Егору Зайцеву ничего не достанется.

Адвокат Андрей Алешкин.

Второй вариант: завещание у Егора Зайцева есть. В этом случае всё просто: наследство получит тот, чей документ составлен более поздней датой.

- Ну, и в-третьих, может оказаться, что завещания на самом деле нет ни у кого. Здесь важно проверить подлинность документа Эдуарда Кривенко - выяснить, когда и где он был составлен, в какой юрисдикции и так далее. Если вскроется, что завещание поддельное или не имеет юридической силы, тогда, даже не имея собственного завещания, Егор Зайцев получит всё имущество отца как наследник первой очереди, - отметил адвокат.