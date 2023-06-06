Второй день украинского «наступления»: ВСУ не смогли прорвать нашу оборону и начали отползать

Новодонецкое отбито. Противник отошел назад Фото: REUTERS

«Не сумев прорвать нашу оборону, противник счёл своё положение невыгодным и начал отползать с захваченных позиций, - написал Александр Ходаковский в своем телеграм-канале. - Вчера на конец дня Новодонецкое было почти полностью в его руках, за исключением нескольких улиц - на текущий момент контроль за населённым пунктом нами восстановлен».

Напомним, наибольшую активность в зоне СВО последние дни войска Украины развили именно на этом участке — между Угледаром и Великой Новоселкой. Сам замкомандира Росгвардии ДНР Ходаковский сутками раньше заявлял, что «ситуация на Новодонецком и левее в сторону Великоновоселовки тяжёлая - противник, нащупав наши слабые места, наращивает усилия. Впервые на нашем участке увидели «Леопарды»... У противника получилось зацепиться за Новодонецкое...»

Теперь же Ходаковский докладывает, что Новодонецкое отбито. Противник отошел назад.

«Потери с нашей стороны оказались значительно меньшими, чем могли быть при таком агрессивном натиске, - сообщает подробности командир батальона «Восток». - Отечественная связь отработала надежно, импортную уложили сразу.»

Разрекламированное Украиной и Западом «наступление» планировалось на весну 2023 года. Но фактически активность ВСУ резко выросла лишь в первые дни лета. Запад передал Украине для успеха ее наступления около 300 танков (включая немецкие «Леопарды»), 1000 БТР и БМП, множество систем артиллерии и ПВО.

Напомним, днем ранее военкор "Комсомольской правды" Александр Коц рассказал о главных направлениях ударов ВСУ после начала контрнаступления. Украинские войска попытались атаковать на Южнодонецком и Угледарском направлениях.

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