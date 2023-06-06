Чем грозит разрушение Каховской ГЭС: от ударов Украины пострадают оба берега Днепра

Последствия обстрела Каховской ГЭС. Херсонская область. Новая Каховка. Подтопление Дома культуры. Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

После ночного обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ и ее частичного разрушения началось подтопление левобережья Днепра, и городов и поселков, которые здесь расположены, в первую очередь, Новой Каховки.

На Радио «Комсомольская правда» мы обсудили эту тему с доктором технических наук, членом Общественного совета Минэнергетики РФ Владимиром Тетельминым.

- Подрыв Каховской ГЭС — это катастрофа для левобережья Днепра?

- Это серьезно. Украинцы, наверное, загодя готовились к своему. И в контрнаступление тоже, наверное, хотели эту трагедию включить. Они накапливали воду в Каховском водохранилище достаточно долго. Это же гидроузел последний на Днепре, а выше по течению есть еще гидроузлы.

- И они повышенный сброс воды не осуществляли раньше?

- Киеву надо было переполнить Каховское водохранилище. Вот на этот случай подрыва, видимо.

- Чтобы воды как можно было больше?

- И беды было как можно больше от того, что украинцы сегодня сделали. Воды в водохранилище очень много. И мы, конечно, были готовы в принципе, к этому.

- Вы знаете. Или предполагаете?

- Я знаю, что эту версию наши специалисты рассматривали. Кого-то загодя переселили. Но вот эта волна пропуска воды, которая сейчас пошла, она определяется размерами разрушений, которые образовались от этих самых взрывов. Там пошли тысячи кубов воды в секунду в нижний бьеф. И эта волна будет достигать высоты, наверное, и 5, и 6, а, может, даже и 8 метров, если это разрушение плотины достаточно мощное.

- Пострадают оба берега Днепра?

- И левый берег, который находится под контролем наших сил, и правый берег.

Украинцы загодя готовились к своему. И в контрнаступление тоже, наверное, хотели эту трагедию включить Фото: REUTERS

- Они ударили не только по нам, но и по себе?

- Херсон тоже будет отчасти затоплен. Проблема наводнения - серьезная. И они этого добивались специально, чтобы отвлечь внимание наше от других критических мест.

- Проблема не только в нижнем течении Днепра?

- Проблема наводнения – это одно, а проблема верхнего бьефа – то есть, самого Каховского водохранилища, тоже немалая. Если произойдет глубокая сработка водохранилища, от того, что вода утекает в избыточных количествах, то могут осушиться водозаборы.

- И что тогда?

- Они питают водой и населенные пункты, и Запорожскую атомную станцию. Да, шесть ее реакторов, которые законсервированы, заглушены. Но они требуют мощного охлаждения. И это может быть беда уже с другой стороны – со стороны верхнего бьефа.

- Глава Новой Каховки сказал нам, что Каховская ГЭС восстановлению не подлежит.

- Подлежит. Вспомним давайте Великую Отечественную . Когда фашисты отступали, они взорвали Днепрогэс. Сейчас укронацисты то же самое сделали с Каховской ГЭС.

- Ее можно восстановить?

- Да, и без нее никак нельзя. На это водохранилище замыкается снабжение водой Крыма. Так что надо будет это обязательно восстановить. Может, ее модернизировать.

- Или строить заново.

- Возможно. Значит, напорный фронт - он останется. Напорный фронт создается многокилометровой дамбой. Дамба останется – это большой объем работ. Бетонную часть, которая взорвана, придется заново отстраивать. Но это не проблема сегодня. Я, как гидротехник, могу сказать, что придется обновить. Может быть, придется обновить гидроагрегаты. И они будут более мощные. И этот створ будет и дальше использоваться .

- Насколько это дорого?

- Материалы сейчас стоят вдвое-втрое дороже, чем 10-20 лет назад. С цементом у нас хорошо, с бетоном и металлом хорошо, со всеми компонентами хорошо. Все это восстановим. Вот лишь бы не было этой беды, о чем я сказал.

- А когда мы поймем, что беда миновала?

- Через двое-трое суток. Этот объем, который сейчас перехлестывает через гребень плотины, вот через эти отверстия, которые взорваны, эта вода за 2-3 суток уже наполовину опорожнит водохранилище. И после этого уже не будет критического расхода, который идет в нижнем бьефе. Надо жить напряженно.

- Как долго?

- В четверг уже все будет уже тихо-мирно.

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