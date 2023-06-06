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Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев утром 6 июня 2023 сообщил о ЧП. По его словам, в результате ночных ударов по Каховской ГЭС произошло частичное разрушение задвижек, теперь вода неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению.

Глава населенного пункта также назвал произошедшее серьезнейшим террористическим актом, сообщает ТАСС. Потребности в эвакуации пока нет.

Плотина Каховской ГЭС частично разрушилась при обстреле: что известно

Частичное разрушение плотины Каховской ГЭС 6 июня 2023 года произошло из-за ударов по городу, сообщил Леонтьев. При этом он добавил, что и сейчас тоже периодически обстрелы продолжаются.

Что касается уровня поднятия воды, то, как пояснил в своем телеграм-канале Владимир Рогов, на данный момент скорость падения уровня воды в Каховском водохранилище составляет порядка 12 см в час. Глава правительства Херсонской области немедленно выехал в прибрежные районы Днепра после прорыва Каховской ГЭС.

Также известно, что в результате обстрела оказались разрушены 11 из 28 пролетов, в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов. В частности, порядка 300 домов в Корсунке и Днепрянах, которые расположены ниже Новой Каховки, могут попасть в зону подтопления, уточнил Леонтьев. По его словам, после частичного разрушения Каховской ГЭС будут проблемы с поставкой воды в Крым.

Глава правительства Херсонской области выехал в прибрежные районы Днепра после прорыва Каховской ГЭС, сообщают власти. По их информации, жителей прибрежных сел региона готовы эвакуировать при необходимости, для этого уже подготовлены автобусы.

Предполагается, что удар украинских войск по Каховской ГЭС, вероятнее всего, был нанесен из РСЗО "Ольха", сообщила администрация Новой Каховки. В результате обстрела плотина Каховской ГЭС частично разрушилась, из-за чего после произошло разрушение трех пролетов под давлением воды.

Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что в Новую Каховку, Голую Пристань и Алёшки направлены три оперативные группы спасателей МЧС России. Он отметил, что ситуация с подтоплением в результате удара ВСУ по станции под полным контролем. Оперативный штаб по ситуации на Каховской ГЭС возглавил врио губернатора Владимир Сальдо. Тем временем, Леонтьев предупредил, что после частичного разрушения Каховской ГЭС будут проблемы с поставкой воды в Крым, а в «Росэнергоатоме» сообщили об отсутствии угрозы для Запорожской АЭС.

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