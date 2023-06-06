«Потерял память, звездных друзей и просит вкусняшек»: Бари Алибасов празднует свой день рождения без шика и в одиночестве

В день рождения Алибасов захотел побыть в одиночестве Фото: Иван МАКЕЕВ

6 июня музыканту Бари Алибасову исполнилось 76 лет! Когда-то его день рождения был чуть ли не главным событием для мира шоу-бизнеса. На этих праздниках собирались главные селебрити страны, шампанское лилось рекой, а на подарок для именинника тратили целое состояние. Сейчас артист после тяжелого отравления средством для удаления засоров, уже не может плясать до самого утра, поэтому свой день рождения предпочитает праздновать в одиночестве. Об этом KP.RU рассказал сын музыканта Бари Алибасов-младший.

«ДРУЗЬЯ НЕ ПОЯВЛЯЮТСЯ»

- Моего папу как подменили после болезни. Он мне так нравится даже больше. Раньше для него день рождения был рабочим инструментом. С его помощью он искал инвесторов, продвигал новые концертные программы группы «НаНа», громко заявлял о себе. Но последние два года папа другой. У него после всех перипетий исчезли нейронные связи в гиппокампе – той части мозга, что отвечает за память. У него, наконец, появилась граница между личной жизнью и профессиональной деятельностью, чего не было никогда.

В прошлом году он отметил этот праздник аккуратно дома с реабилитологом. Самые близкие просто зашли в гости с вкусняшками и цветами. В этом году все происходит точно также. Он мне сказал: «Сынок, если хочешь поздравить, просто отвали от меня в этот день, чтобы я никого не видел, не слышал, чтобы я мог просто посвятить время себе любимому». Он это заслужил. Поэтому я просто наберу вкусной еды, забегу, его поцелую, поздравлю и убегу.

Былого драйва у продюсера уже не осталось Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Чем ваш отец занимается наедине с собой?

- Сейчас его основное занятие, как и у любого человека, прожившего три четверти века – это поликлиники и больницы. Там же массажи, плавание. Он, наконец, пошел в бассейн. Свободное время он посвящает своим соцсетям – придумывает туда разный прикольный контент, ему это нравится. Поэтому, думаю, что сегодня утром у него бассейн, массажи, днем будет кушать всякие вкусняшки, а вечером творить.

- Есть люди, которые каждый год приходят его поздравить?

- Сейчас только группа «НаНа» не пропускает отцовские дни рождения. В его дружеских отношениях я очень сильно разочаровался, когда он находился в больницах в жутком состоянии два с половиной года, а никто не появился. Поэтому, наверное, у него и произошла переоценка в жизни. Раньше большую часть времени Бари Алибасов тратил на всех, а теперь тратит на себя и самых близких. За все это время позвонили только Татьяна Романова и Александр Куприянов. Кроме них никто ничем не помог.

«НЕ ХОТЕЛ ЖИТЬ КАК НАРОД»

- У вас никогда не было традиции отмечать праздники с семьей?

- Нет, но сейчас отец хочет, чтобы она появилась. Только до семейных отношений он все еще не дорос, даже в свои 76 лет. Но хотя бы уже не устраивает из дня рождения общественный праздник. Семья у отца никогда в жизни не была в приоритетах. У него на первом месте группа «НаНа», на втором – его домашние животные, а все, что касается родственных связей, было в лучшем случае на третьем месте, в худшем – даже не в топ-10. За это я отцу очень сильно благодарен, потому что его независимость от всех социальных шаблонов дала мне возможность очень широко мыслить. Как любил говорить мой папа: «Если будешь отмечать народные праздники, то будешь жить так, как народ. Так, как народ, я жить не хочу». Все, что для среднестатистического россиянина святое – Новый год, день рождения – папа использовал исключительно в своих коммерческих интересах. Говорил, что если захочет всех собрать, то сможет сделать это в любой день, не нужно ждать повода.

О празднике Алибасова помнит лишь группа "НаНа" Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Что дарят человеку, у которого все и так есть?

- Очень нравились ему всегда люди, которые дарят деньги. Особенно много денег. На них ты можешь реализовать свои планы. Папе всегда нравилось, когда на день рождения приходили с конвертами. Там могли быть 10, 20, 50 тысяч долларов. Подарить «десятку» считалось минимальной нормой. С такой суммой можно прийти без стыда к Алибасову. А вот друзьям, у которых не было возможности такие суммы дарить, приходилось продумывать подарки, чтобы понравилось. Мне тоже.

Когда папе исполнялось 55 лет, а мне было примерно 17 лет, я пошел и заказал ему за 4 тысячи рублей кубок в виде фаллоимитатора с надписью «Самый *** (замечательный) папа», чтобы он отражал отцовское величие. В зале тогда сидели Владимир Вольфович Жириновский, Алла Борисовна Пугачева, весь свет. Я вышел на сцену с этим подарком и сказал, что он выиграл это звание в моем личном турнире. Папа был безумно счастлив, но впервые в жизни ему стало немножечко стыдно. Обычно эпатировал всегда он, и стыдно становилось всем остальным, а тут сынок отчебучил. В тот момент я подарил папе ощущение, что его сын пошел по стопам отца. Он сам потом рассказывал, что гордился моей смелостью. Сейчас из материального у него давно уже все есть, но с памятью проблемы. Он все равно забудет, что я ему подарил, поэтому просто стараюсь выбрать и принести что-нибудь вкусное, чтобы его порадовать.

«НИКОГДА НЕ ПОМНИЛ ПРО МОЙ ПРАЗДНИК»

- Что он сам вам дарил на праздники?

- Папа мне никогда ничего не дарил. Он никогда не помнил, когда у меня день рождения. Он всегда говорил: «Сынок, я не хочу запоминать, сколько тебе лет, потому что каждый год эта цифра меняется, мне заново что ли запоминать?». Дарил он мне всегда личный пример. Но не было ни одного дня в жизни, когда бы я не знал, что могу позвонить отцу с любой просьбой, и он меня выручит. Я всегда жил с ощущением, что даже если все потеряю, смогу прийти к отцу, он меня выслушает и напоит чаем. Не в день рождения, а круглогодично.

По словам сына, домашние животные для Алибасова всегда были важнее семьи Фото: Иван МАКЕЕВ

Ругались мы с ним лишь два раза в жизни. Первый, когда он меня в 17 лет выгнал из дома. Он оплачивал мою школу в Москве, а в ответ просил, чтобы я его слушался. Я перестал слушаться, сам ушел из дома. Он не стал меня возвращать, так я начал свою предпринимательскую карьеру, за что благодарен отцу. Так было три года - папа просто наблюдал со стороны, а я за это время себе все доказал. Я даже с девчонками общался тогда под именем Бориса Уронича – взял девичью фамилию матери. Пытался понять, хотят меня девочки как личность или как сына Бари Алибасова.

- А вторая ссора?

- Второй раз – это не то чтобы даже ссора. Сейчас у папы есть некая «вымышленная память» после болезни. Так у него, к примеру, выпал из памяти момент, когда он в начале двухтысячных продул в Америке десятки миллионов долларов. На них он повез раскручивать группу «НаНа» в США. Все деньги слил, а результатов не получил. Только сейчас он этот момент немного подзабыл и все еще думает, что миллионер. Так он иногда заглядывает в сейф, не находит там этих денег, и обвиняет в краже своего реабилитолога, так как они вдвоем живут. Мы приняли решение, что в таких случаях нужно всю вину переводить на меня, поэтому я сейчас редко приезжаю к нему, так как папа расстраивается и спрашивает, куда я дел его деньги. Я каждый раз придумываю, куда потратил его миллионы. Поэтому сейчас папа считает, что я полный негодяй, который воспользовался его состоянием, присвоил миллиарды и замки в Европе.

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