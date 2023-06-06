Половина россиян считает, что для продавцов «паленки» пора ужесточить наказание

Фото: Олег УКЛАДОВ

За два дня в стране погибло 28 человек из-за отравления сидром. Более 50 человек находятся в больницах. Легким алкоголем отравились жители пяти регионов, среди пострадавших есть даже несовершеннолетние. В связи с происшествием россияне предложили ужесточить наказание для продавцов некачественного алкоголя. Об этом говорят результаты опроса сайта KP.RU.

48% респондентов заявили, что за продажу «паленки» нужно наказывать более сурово, ведь некачественный алкоголь вызывает не просто несварение, от отравления люди умирают.

Еще 40% опрошенных считают, что пора прикрыть небольшие магазинчики и запретить продажу спиртного в супермаркетах. По их мнению, алкоголь должен продаваться только в специализированных магазинах, тогда качество товара легче будет контролировать.

28% россиян видят выход в обязательной маркировке спиртного. Ввели е такие требования для молочной продукции, все товары теперь под учет, пусть такую же схему наладят и со спиртным, предлагают опрошенные.

Четверть россиян (26%) считают правильным закрыть магазины с разливным алкоголем. Напитки должны быть только в закупоренных бутылках, тогда нарушений и случаев отравления будет меньше.

А вот еще 10% опрошенных предлагают пойти другим путем и вести работу именно с потребителями. Россияне уверены, что в первую очередь, нужно обучать население отличать «паленку», объяснять, какой алкоголь лучше не покупать.

7% опрошенных вообще предложили кардинальный выход – введение в стране сухого закона. А 2%, наоборот, полагают, что ничего менять не нужно, и сейчас в стране достаточно мер контроля качества спиртного.

Нашлись и те, кто предложил свои варианты:

«Надо национализировать магазины частных предпринимателей торгующих «паленкой»;

«Надо снизить цену на алкоголь в магазинах, тогда не будет «паленки» и суррогата»;

«Гнать свой алкоголь надо, и никаких отравлений не будет».

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. Участие в исследовании приняли 8,3 тысячи человек.