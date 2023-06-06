Черчение в школах, народная казна и отечественный каршеринг: Владимир Путин подписал ряд поручений

Навыкам черчения вновь будут обучать со школьной скамьи. Фото: Валерий Шарифулин

Поручения президента опубликовали на сайте Кремля 6 июня. Они подготовлены по итогам сразу нескольких заседаний. Вот главные из них.

ОБУЧЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА МУНИЦИПАЛОВ

Президент поручил «повысить квалификацию» муниципальных служащих в области контрольных проверок. Видимо, глава страны недоволен нынешними знаниями проверяющих.

Плюс Владимир Владимирович распорядился выложить в интернет «контент», который бы популяризировал муниципальную службу. Государству не хватает чиновников на местах!

Еще глава страны поручил правительству разобраться с муниципальными долгами. Во время заседания совета президенту рассказали, что муниципалы много должны самому государству – это штрафы, наложенные после разных проверок. Но у местных бюджетов нет запаса на выплату этих штрафов, поэтому долги копятся годами. И фактически речь идет о перекладывании денег из одного госкармана в другой.

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТОВ

Правительству поручено подумать над увеличение доходов муниципальных бюджетов. Сейчас чиновники на местах не мотивированы как-то увеличивать налоговую базу, потому что все уходит в региональные или федеральные бюджеты. Президент распорядился пересмотреть отчисления в бюджеты, чтобы не подкармливать муниципалов все время субсидиями, а просто оставлять часть денег в местных бюджетах.

Кроме этого, муниципалы получат гарантию увеличения финансирования, если им будут передавать дополнительные полномочия.

Президент поручил оказывать дополнительную поддержку аграриям новых регионов. Фото: REUTERS

НАРОДНАЯ КАЗНА

Еще поручено привлекать местных жителей к формированию муниципального бюджета. Конкретно в поручении упоминаются «инициативные проекты». Если у людей есть конкретные идеи, то власти хотят дать им возможность реализовать их за госсчет.

ОБРАЗОВАНИЕ

Со следующего учебного года в школы должно вернуться черчение. Дети будут изучать предмет на уровне «основ», а в колледжах – на уровне среднего образования.

Не ясно только, будут ли ученики чертить на компьютере в специальных программах или школы закупят старые чертежные доски.

ТОЛЬКО НАШ КАРШЕРИНГ

Правительству поручено «в целях стимулирования спроса» обязать каршеринг пользоваться только авто, собранными в России. Президент отметил, что надо учитывать «возможности производства». Сейчас прокатные компании активно закупают китайские машины, но делают это вынужденно, потому что на отечественном авторынке сохраняется дефицит.