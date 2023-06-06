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Политика6 июня 2023 15:55

Черчение в школах, народная казна и отечественный каршеринг: Владимир Путин подписал ряд поручений

Путин поручил оказывать дополнительную поддержку аграриям новых регионов
Олег АДАМОВИЧ
Олег АДАМОВИЧ
Навыкам черчения вновь будут обучать со школьной скамьи. Фото: Валерий Шарифулин

Навыкам черчения вновь будут обучать со школьной скамьи. Фото: Валерий Шарифулин

Поручения президента опубликовали на сайте Кремля 6 июня. Они подготовлены по итогам сразу нескольких заседаний. Вот главные из них.

ОБУЧЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА МУНИЦИПАЛОВ

Президент поручил «повысить квалификацию» муниципальных служащих в области контрольных проверок. Видимо, глава страны недоволен нынешними знаниями проверяющих.

Плюс Владимир Владимирович распорядился выложить в интернет «контент», который бы популяризировал муниципальную службу. Государству не хватает чиновников на местах!

Еще глава страны поручил правительству разобраться с муниципальными долгами. Во время заседания совета президенту рассказали, что муниципалы много должны самому государству – это штрафы, наложенные после разных проверок. Но у местных бюджетов нет запаса на выплату этих штрафов, поэтому долги копятся годами. И фактически речь идет о перекладывании денег из одного госкармана в другой.

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТОВ

Правительству поручено подумать над увеличение доходов муниципальных бюджетов. Сейчас чиновники на местах не мотивированы как-то увеличивать налоговую базу, потому что все уходит в региональные или федеральные бюджеты. Президент распорядился пересмотреть отчисления в бюджеты, чтобы не подкармливать муниципалов все время субсидиями, а просто оставлять часть денег в местных бюджетах.

Кроме этого, муниципалы получат гарантию увеличения финансирования, если им будут передавать дополнительные полномочия.

Президент поручил оказывать дополнительную поддержку аграриям новых регионов.

Президент поручил оказывать дополнительную поддержку аграриям новых регионов.

Фото: REUTERS

НАРОДНАЯ КАЗНА

Еще поручено привлекать местных жителей к формированию муниципального бюджета. Конкретно в поручении упоминаются «инициативные проекты». Если у людей есть конкретные идеи, то власти хотят дать им возможность реализовать их за госсчет.

ОБРАЗОВАНИЕ

Со следующего учебного года в школы должно вернуться черчение. Дети будут изучать предмет на уровне «основ», а в колледжах – на уровне среднего образования.

Не ясно только, будут ли ученики чертить на компьютере в специальных программах или школы закупят старые чертежные доски.

ТОЛЬКО НАШ КАРШЕРИНГ

Правительству поручено «в целях стимулирования спроса» обязать каршеринг пользоваться только авто, собранными в России. Президент отметил, что надо учитывать «возможности производства». Сейчас прокатные компании активно закупают китайские машины, но делают это вынужденно, потому что на отечественном авторынке сохраняется дефицит.

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