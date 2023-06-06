"Наследник" Вячеслава Зайцева оказался в розыске у судебных приставов

Спустя почти 40 дней после смерти Вячеслава Зайцева, когда только-только утих скандал с перезахоронением (вопреки общественному мнению сын модельера похоронил его на отдаленном и скромном деревенском кладбище), имя кутюрье вновь у всех на устах. В ток-шоу Андрея Малахова объявился тайный наследник - "Мистер модель Вселенная-2018" Эдуард Кривенко, который когда-то работал в Доме моды Зайцева и, по собственному признанию, был его "любимой моделью". Смуглый двухметровый красавец заявил, что у него на руках - завещание, по которому всё имущество модельера, а именно, усадьба в подмосковном Каблуково и квартира в Париже достаются ему, а не единственному сыну Егору Зайцеву. И даже потряс бумагами на камеру, впрочем, не демонстрируя их содержания.

ШИТО БЕЛЫМИ НИТКАМИ

У друзей и поклонников кутюрье эта программа вызвала справедливый гнев: дайте хоть на том свете Зайцеву покоя! А вот семья мастера - сын Егор и внучка Маруся, с которыми у него были не самые теплые отношения, ушла в глухую оборону и не отвечает на звонки и сообщения.

- Я видел эту программу и, более того, меня даже приглашали на съемки, - рассказал KP.RU экс-директор Дома моды и близкий друг кутюрье Николай Головин. - Очень жаль, что федеральный канал именно так повышает себе рейтинги. Не верю ни секунды, что Вячеслав Михайлович мог составить завещание на этого Эдуарда. Я его, конечно, помню. Но у Зайцева было много фаворитов - и женщины-модели, и мужчины. Такая уж это профессия, как фейерверк: выстрелил, посиял и исчез. Одного-единственного любимчика среди них точно не было.

По словам Головина, в рассказе Кривенко масса несовпадений.

- Например, он говорит, что ходил к Зайцеву в гости в квартиру на Арбате в 2008-2009 годах. Но в этой квартире в те годы модельер уже не появлялся лет 10, - разоблачил "наследника" экс-директор Дома моды. - Далее: якобы Зайцев так ценил Эдуарда, что даже снял ему квартиру по соседству. Но это вообще не про Вячеслава Михайловича, это просто невозможно. Еще деталь: якобы Эдуард за немощным Зайцевым ухаживал день и ночь. Но вообще-то в 2013 году, о котором он говорит, Вячеслав Михайлович еще вовсю на подиуме танцевал. Я делал ему юбилей в «Лужниках», и он прекрасно себя чувствовал. Так что его аргументы меня не убедили.

СПЛОШНАЯ САНТА-БАРБАРА

Между тем, 39-летний "мистер вселенная" - персонаж любопытный и, судя по всему, жаждущий славы. Родился и вырос в Ростове-на-Дону, на заре карьеры играл в театре и кино (малобюджетном), затем подался в модели и на конкурсы красоты. В 2007 году стал "Мистером Россия" и попал в поле зрения Вячеслава Зайцева - ходил по подиуму, участвовал в фотосессиях, а параллельно мелькал на ТВ в шоу "Давай поженимся", "Жестокие игры", "Пусть говорят". В своей модельной анкете Кривенко указал, что он трехкратный "Мистер Вселенная", хотя, на самом деле, его титул куда скромнее - "Мистер модель Вселенная".

В прошлый раз в газетные заголовки "наследник" попадал в 2020 году и тоже в скандальные хроники. Тогда уральская фитнес-модель обвинила Кривенко в домогательствах, побоях и попытке изнасилования: якобы темпераментный кавалер силой удерживал ее в номере отеля, пока на помощь не пришел... муж. Да, в жизни "мистера" хватает Санта-Барбары!

Не исключено, на ток-шоу Эдуарда с его громкой историей про наследство позвали, чтобы раскачать эфир в "мертвый" летний сезон: о том, что зрителя периодически подкармливают выдуманными сюжетами, не раз рассказывали экс-сотрудники таких программ. Герои в таких случаях получают приличный гонорар. А деньги "наследнику", судя по всему, сейчас очень нужны.

Так, сайт KP.RU выяснил, что с Кривенко жаждут познакомиться ростовские судебные приставы: на нем висят аж 72 долга на общую сумму около 120 тысяч рублей - неоплаченные штрафы ГИБДД, административные нарушения, исполнительские сборы... Если эту задолженность не погасить, до квартиры Зайцева в районе Триумфальной арки "наследник" может попросту не доехать: выезд за границу закрывают и при меньшей сумме - 30 тысяч рублей.

"ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ"

Однако на теледраме история с наследством Вячеслава Зайцева может не закончиться. Так, Николай Головин уверен, что это только начало большой делёжки.

- Ситуация ещё выстрелит, и гораздо громче, - считает Головин. - Если сейчас вся эта история больше похожа на хайп ради рейтингов, то я уверен, найдутся люди, которым Зайцев, находясь в нездоровом состоянии, действительно мог отписать свое имущество. Например, где-то может проявиться Расул, который в последние годы вместе с сыном Зайцева руководил Домом моды. Когда-то он был человеком Егора, но они уже давно поругались. Так что битвы за наследство я бы не исключал.

О том, что после его ухода начнется большой сыр-бор за недвижимость стоимостью сотни миллионов рублей, Вячеслав Михайлович знал.

- У него не было проблем с головой, и он прекрасно понимал, к чему всё идет. Зайцев не имел семьи, только родственников по крови. Родной сын не приезжал, на звонки не отвечал. А сейчас вот зачастил в Каблуково - сразу появились и время, и возможность. Присматривается к наследству... Хотя радости от такого наследства немного. Огромная усадьба - два дома, сад. Только на содержание этого хозяйства уходит по 400 тысяч в месяц. Выгоднее продать - думаю, так все и будет. А что касается завещания, я уверен, что у Вячеслава Михайловича его не было: Зайцев и нотариус - это вообще сложная история. При жизни он говорил, что Дом моды оставит Егору, а дом в Каблуково - внучке Марусе. Вот только если бизнес он переписал на сына, то усадьбу, скорее всего, никак не переоформил.