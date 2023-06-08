Лолита: Зачем мне спать с пенсионером? Мне нужен мужчина моложе меня

59-летняя Лолита больше не хочет замуж. Говорит, за свои пять браков всякого натерпелась. Фото: Иван МАКЕЕВ

Полгода назад 59-летняя Лолита Милявская поделилась с KP.RU радостной новостью. Певица наконец встретила мужчину мечты: 48 лет, бизнесмен, хорош собой и не женат. Правда, своего бойфренда артистка не стала показывать репортерам.

- Встретила классного и достойного мужика. Такой счастливой я была только в начале нулевых. Есть все-таки у нас настоящие мужчины, - делилась с «КП» сияющая Лолита.

Впрочем, артистка уточнила: мол, в загс больше не собирается.

- Я мужику своему сказала: «Готова романить, но замуж не пойду!» А смысл в этой печати? Чтобы опять составлять брачные контракты? Прекрасный парень у меня, но свадьбу мы не планируем, - заявила звезда.

Рассталась с молодым любовником

Новый роман певицы совпал с ее преображением. Лолита похудела, похорошела. Расцвела, одним словом.

- Нет никакой диеты. Только лечение у эндокринолога. Думаю, я быстро пришла в норму, потому что я просто себя начала любить неистово. Полюбить себя - это самое важное, - уверяла она.

Однако роман с 48-летним бизнесменом оказался недолгим. Певица на недавнем сборном концерте призналась KP.RU, что рассталась со своим избранником.

- Мы расстались, но никакой драмы я из этого не делаю. С этим рассталась, значит, будет другой, - смеется артистка. - Я уже перестала вам, журналистам, своих мужчин показывать. Главное, чтобы мне хорошо было. Я в первую очередь научилась думать о себе и любить себя. Молодые мужчины меня сейчас не интересуют. Но и старые мне не нужны. Зачем мне спать с пенсионером? Мне нужен мужчина моложе меня, но при этом состоявшийся.

«Больше не пью»

Осенью Лолите исполнится 60 лет. По словам Милявской, это будет безалкогольный юбилей.

- Я завязала с алкоголем, больше не пью, - заявила Лолита на недавнем клубном концерте. - Раньше я любила выпить, а сейчас уже возраст, здоровье не позволяет. С другой стороны, мне скоро 60, но я не чувствую себя на этот возраст. Может, кстати, потому что пить перестала.

Напомним: певица не скрывает, что, помимо алкоголя, много лет назад после развода с шоуменом Александром Цекало у нее был опыт употребления запрещенных веществ.

- Во-первых, было дикое перенапряжение из-за гастрольного и съемочного графика, - делилась в интервью «КП» Милявская. - И мне казалось, что мне надо себя как-то взбодрить. Хотя на самом деле я разрушала тем самым свой организм и свою нервную систему. Потом давление стало пошаливать. Нос перестал дышать. И я купила книгу «Все о наркотиках». Мне повезло, что у меня зависимости не было. Бросила и теперь понимаю, что нет деления на легкие и тяжелые наркотики - все это наносит большой вред организму.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

5 браков звезды

Первый брак студентки института культуры Лолиты Горелик с однокурсником Александром Беляевым продлился всего три года. Затем последовал фиктивный брак с Виталием Милявским. Помимо московской прописки, певица получила фамилию, с которой впоследствии стала звездой.

Третьим мужем Лолы был ее партнер по кабаре-дуэту «Академия» Александр Цекало. Это был самый долгий брак певицы, он продлился 12 лет. Увы, из-за измен Цекало пара распалась. С дочкой Евой Александр после развода с Лолитой почему-то не общается. Зато бизнесмен Александр Зарубин был внимателен к ребенку артистки и к ней самой, одаривал квартирами и роскошными машинами. Но спустя пять лет брака Лолита призналась, что изменила мужу, и они решили расстаться друзьями. Потом в жизни Милявской возник спортсмен Дмитрий Иванов. Но и тут не задалось: спустя 10 лет брака Лолита, узнав об изменах, выгнала мужа.