Финалистки "Миссис Россия" не поделили корону

Титул «Миссис Россия — 2023» получила жительница Дальнего Востока Наталья Оскар Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Скандал с конкурсом "Миссис Россия" получил неожиданное продолжение. Сначала россияне бурно обсуждали тот факт, что корона досталась учительнице, которая прячет настоящее лицо за фильтрами в соцсетях. Однако спустя время некая дама, называющая себя психологом, сообщила, что гордое звание самой-самой выиграла она.

Психолог Татьяна Другова сообщила, что главный приз конкурса "Миссис Россия" достался ей. И никому другому.

"Дорогие друзья, огромное спасибо за то, что поддерживали, следили! Горжусь собой! Горжусь вами! Я стала Миссис Россия! И это круто! Миссис Вселенная пройдет на Филлипинах осенью. Очень страшно в моем возрасте было выходить на огромную сцену в купальнике, но и это получилось", - обратилась к своим подписчикам женщина.

Психолог Татьяна Другова. Фото: соцсети

Ее пост заинтересовал обывателей. Потому они поинтересовались: "Скажите, у вас был другой конкурс? Тут вот блондинку назвали миссис Россия..."

Татьяна молчать не стала и ответила поклоннице. "Добрый день. Это оно! Было несколько номинаций. Но самая высшая - Миссис России Гранд! Она моя!" - приводит слова психолога телеграм-канал НеМалахов.

Ранее о своей победе объявила блондинка из Хабаровска Наталья Оскар. Она исполнила свою песню "Я твоя Миссис Россия" и благодаря ей забрала титул. Говоря о своей короне, победительница признается, что работа была проделана очень серьезная и титул она заслужила. Женщина получила приз - отдых на Бали с проживанием в роскошном отеле, а еще право предоставлять Россию на международном конкурсе.

Однако россияне не понимают, как Наталья смогла выиграть. По мнению публики, в жизни она выглядит совершенно иначе, чем на снимках в соцсетях. "По каким вообще критериям выбиралась самая-самая?" - пишет народ.

Фото: соцсети\ТАСС

О Наталье известно немного. Ей 33 года, она замужем за хабаровским миллиардером Романом Безматерных, воспитывает четырехлетнюю дочку Монику и работает учительницей английского языка.

Она уверяет, что ее красота - натуральная. "Если хочешь победить в любом конкурсе красоты, ты должен быть в любое время готов. Полный отказ от сладкого и мучного, занятия спортом с тренером. Я занимаюсь два раза в неделю. Никакой пластики и инъекций..." - сообщила Оскар.

Фото: соцсети

Супруг всегда рядом с женой. У миллиардера заводы на Сахалине, в Благовещенске и Красноярске. В свободное от работы время он изучает китайскую философию и активно путешествует. Например, в пандемию семейство Безматерных прославилось тем, что застряло в Австралии и накупило билетов на полмиллиона, а те "сгорели".

"Сейчас я планирую заходить в область образования, хотим писать образовательные курсы", - говорил бизнесмен несколько месяцев назад". Помнится, образовательная фея Елена Блиновская тоже когда-то начинала с конкурсов красоты. И как известно, плохо кончила.