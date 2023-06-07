"Потный комик Зеленский снова празднует убийства": Такер Карлсон запустил новое шоу без цензуры

Такер Карлсон назвал Зеленского "потным и похожим на крысу комиком" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон известен своими жесткими высказываниями про внешнюю и внутреннюю политику США, что в конечном счете стоило ему работы. Однако Карлсон не сдался и решил продолжить «жечь глаголом» в Интернете. Во вторник в «Твиттере» вышел первый выпуск его нового авторского шоу, в котором Карлсон прокомментировал последние события, включая взрыв на дамбе Каховской ГЭС.

КТО ВИНОВАТ?

- Если это (разрушение дамбы) было намеренным, то это не военная акция, а теракт. Вопрос в том, кто сделал это? Давайте посмотрим. Дамба Каховской ГЭС была в общем-то российской: она была построена российским правительством и сейчас находится на территории, контролируемой Россией. Водохранилище, образуемое дамбой, снабжает водой Крым, который на протяжении последних 240 лет является домом для Черноморского флота РФ, - отметил ведущий.

- Подрыв дамбы может иметь негативные последствия для Украины, но он наносит больше ущерба России и, собственно, по этой причине, правительство Украины изучало вариант ее уничтожения, - рассказал Карлсон своим зрителям. - В декабре «Вашингтон пост» цитировало украинского генерала, который заявлял, что его подчиненные выстрелили американской ракетой по воротам дамбы в качестве «тестового испытания».

ОТВЕТ ЧЕСТНОГО ЧЕЛОВЕКА

- Так что по мере анализа фактов вопрос о том, кто же подорвал дамбу, становится гораздо менее таинственным. И честный человек скорей всего пришел бы к выводу, что украинцы, возможно, взорвали ее, как они сделали прошлой осенью с российским газопроводом «Северный поток». И как мы знаем, это сделали украинцы. Непохоже, что Владимир Путин хочет вести войну сам с собой, - резюмировал журналист.

- Но нет, нам говорят: вы не правы, Владимир Путин как раз такой человек, который застрелится, лишь бы только вас взбесить, - считает телеведущий. - Американские СМИ сегодня утром не теряли времени и сразу обвинили русских в диверсии на их собственном объекте инфраструктуры.

- Билл Кристал (американский журналист – прим. КП), который однажды утверждал, что Саддам Хусейн виновен в трагедии 11 сентября 2001 года, сразу же назвал Путина военным преступником и даже больше – сравнил его с Дональдом Трампом. Остальные эксперты сделали такие же скоординированные заявления: «Путин сделал это! Путин сделал это!». Их аргументы просты – Путин является злом, а злые люди делают плохие вещи исключительно из-за того, что злые вещи приносят им радость. В ситуации с дамбой Путин атаковал сам себя, что является самым злым поступком, который вы можете сделать, а это прекрасно подходит по характеру злому человеку, - иронизировал над американскими СМИ Карлсон.

НЕВИНОВНЫЙ ЗЕЛЕНСКИЙ

- Вот такое объяснение. И никто из тех, к тому платят за освещение этих событий, не допускает даже мысли о том, что в подрыве дамбе могут быть виноваты украинцы. Зеленский не может быть к этому причастен, он слишком порядочен для терроризма! Правда, увидев его по телевизору, у вас может сложиться другое мнение: потный и похожий на крысу комик, который стал олигархом, гонителем христиан и другом BlackRock (один из крупнейших инвестиционных фондов в мире - прим. КП), - считает ведущий.

Потом Такер прошелся по Владимиру Зеленскому и сенатору-республиканцу Лидси Грэму, который недавно в Киеве заявил: «Русские умирают. Мы еще никогда не тратили деньги так удачно».

- Как все хорошие люди Зеленский и Грэм, когда встречаются вместе, проводят очень много времени, обсуждая убийства людей, смеясь как добрые друзья, - отметил журналист. - Здесь нет ничего темного и злого, просто двое мужчин средних лет празднуют убийство населения, они ведь совсем не выглядят как два человека, которым бы понравилось затопить деревни или вызвать голод. Да и если бы они такими и были, что такого? Это не ваше дело!»

КОНЕЦ ДЕМОКРАТИИ

- Американские граждане – самые слабо информированные люди в мире, ведь даже обычный пастух в Таджикистане знает, кто взорвал «Северный поток», это очевидно! Вы действительно считайте, что этот пастух поверит, будто тощий парень в платье является девушкой? Да бросьте! Чтобы подобная мысль пришла ему в голову, надо врать в течение многих лет, - подытожил Карлсон

- Маленькая группа людей контролирует доступ к правдивой информации, а остальные об этом ничего не знают. Да. мы много говорим про расизм, но когда речь заходит о действительно важных вещах, то ситуация меняется, - считает телеведущий. - Правительство США засекретило более миллиарда так называемых государственных документов, и нам не дают узнать, что делают наши лидеры. По определению это нельзя назвать демократией.