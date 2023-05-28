«Их цель не армия, а весь народ»: что значит циничное заявление США о «смерти русских»

Громкое заявление американский сенатор Линдси Грэм сделал во время встречи с Владимиром Зеленским Фото: REUTERS

Такого откровенного цинизма, даже при всей натянутости отношений между Россией и Западом, еще не было. Сенатор-республиканец США Линдси Грэм, находясь в Киеве, провел переговоры с президентом (пока еще) Украины Володымыром Зеленским и разоткровенничался, несмотря на обилие телекамер. Один фрагмент их беседы особенно откровенен.

Грэм: Свобода или смерть.

Зеленский: Да, свобода или смерть. И сейчас мы свободны. И будем свободны.

Гр.: Да. И русские умирают. Мы еще никогда не тратили деньги так удачно.

Зе.: Спасибо большое!

Линдси Грэм произнес: «Русские умирают. Мы еще никогда не тратили деньги так удачно». Фото: стоп-кадр видео

У американца, который выступил вполне традиционно для себя, здесь, пожалуй, можно лишь отметить редкую откровенность. Он и до того "отметился" целым рядом "откровений". Призывал сбивать российские самолеты в международном воздушном пространстве для "демонстрации поддержки Украины", в 2022-м заявил, что кто "уберет этого парня (Путина), окажет большую услугу своей стране и миру". В 2010-м призывал наносить превентивные удары по Ирану.

- Я считаю, что у нас есть возможность, которая выпадает только раз в поколение: сломать хребет российской армии, не отправляя на поле боя американских или немецких солдат, - объявил он в январе нынешнего года при посещении Киева. На этом фоне призывы к бойкоту Олимпиады в Сочи в 2014-м кажутся невинной шуткой.

Последовательный и яростный враг, сенатор – гомосексуалист и отмороженный русофоб. Но в этом признании он превзошел даже себя. Цели - уже не лидер другого государства, не вражеская армия, а просто этнос. Русские. Любые. Большие и маленькие, старые и юные. Вложить деньги, чтобы убить побольше русских – это хорошо. И это признание, ради чего, вообще, затевалась вся эта бодяга на Украине.

Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем ТГ-канале, американцы сейчас выступают наследниками тех фирм и корпораций США, которые не просто сотрудничали с Гитлером, но и во многом обеспечивали не только выживание, но и успехи Третьего Рейха, вплоть даже до страхования имущества нацистских концлагерей и жизни их охранников. Поддерживать нацистов – американская традиция, и здесь они верны себе, хотя и пришлось им стать союзниками в антинацистском союзе. Но это был выбор, чтобы стать своим в лагере победителей. Ничего личного или морального, просто бизнес.

Кто "умиляет" в этой мизансцене, так это наркофюрер Украины. За что ты благодаришь американца, недоумок? За то, что по их наущению послал на смерть на порядок больше украинцев, чем погибло русских? Так украинцы для Грэма и Вашингтона – точно такие же русские. Даже еще хуже, потому что не враги, а так, расходный материал. И смерть украинцев для сенатора – радость не меньшая, чем граждан России. Или постоянно шмыгающий носом ублюдок думает, что его это не касается, потому что он президент-еврей? Совершенно вошел в образ услужливого и мерзкого полицая при эсэсовце из гестапо. Ты не понял, что тебе дадут больше денег, если ты убьешь больше украинцев? Или, наоборот, слишком хорошо это понял и думаешь лишь об этом? И снова – ничего личного, просто бизнес?

Спасибо за правду. Мы это и так знали. Но теперь и весь мир знает, почему и для чего все это затеяно Вашингтоном. И почему у нас нет иного выбора, кроме как идти до конца. До Победы. И не над Украиной, а не меньшей, чем в Великой Отечественной.

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