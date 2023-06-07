Конкурс "Миссис Россия 2023" обернулся скандалом с двумя победительницами: как такое возможно

Титул «Миссис Россия — 2023» получила жительница Дальнего Востока Наталья Оскар Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Конкурс "Миссис Россия 2023" ворвался в повестку на ураганных скоростях: победительница Наталья Оскар еще не успела перевести дух, а ее фото уже разлетелись по Сети на обидные мемы. Мол, самую красивую замужнюю девушку страны, похоже, выбирали по фоточкам в соцсетях, отретушированным многослойными фильтрами. Иначе как объяснить, что Наталья в жизни и на своей страничке - словно два разных человека, причем, живая дама всерьез проигрывает картинке?

Но оказалось, что хейт королевы красоты, которая в соцсетях выставила статус "Абсолютная победительница конкурса "Миссис России Мира 2023" - это только начало. Ох, не зря Наташа писала про абсолютность статуса, ведь спустя несколько часов после её триумфа объявилась еще одна победительница - психолог из Подмосковья Татьяна Другова.

- Дорогие друзья, спасибо за вашу поддержку! Горжусь собой! Я стала "Миссис Россия", и это круто! - сообщила королева №2 в своем Телеграм-канале, добавив, что осенью будет представлять страну на конкурсе "Миссис Вселенная" на Филиппинах.

Подписчики поначалу не поняли: как же так, а в новостях крутят губастую блондинку - два разных конкурса что ли?

- Просто было несколько номинаций. Но самая высшая - "Миссис Россия Гранд" - моя! - без ложной скромности объяснила Другова.

Наталья Оскар в своих соцсетях и на фото с награждения. Как будто два разных человека. Фото: соцсети\ТАСС

Так кто все-таки главная, та самая одна-единственная победительница конкурса? Своей пикировкой дамы окончательно всех запутали. Или в конкурсе "победила дружба"?

- Судя по всему, победительницей стала Наталья Оскар - в ленте соцсетей я видел ее фото с директором конкурса и соответствующей подписью, - объяснил KP.RU эксперт в сфере конкурсов красоты Антон Парамонов. - Дело в том, что на подобных небольших смотрах не ограничиваются номинациями мисс и вице-мисс: свои награды получают десятки участниц, отчего порой в голове зрителя возникает путаница, ведь каждая называет себя победительницей. В какой-то степени они правы, ведь победили в определенной номинации: талант, грация и так далее.

Наталья Оскар с директором конкурса.

Ну а кроме того, участие в мировом смотре не является доказательством победы.

- Например, на конкурс "Мисс Вселенная" или "Мисс Мира" могут отправить не "Мисс Россия", а вице-мисс. Так иногда делают, когда два мировых смотра стоят близко по датам, и победительница не может успеть сразу на два мероприятия, - добавляет эксперт.

КСТАТИ

Между тем, есть один момент, из-за которого большинство подобных смотров, и в том числе "Миссис Россия", подвергают критике как не самый объективный показатель женской красоты. Дело в том, что женщины платят за участие в конкурсе, а значит, без денег на них шансов нет. Так, например, по данным KP.RU, в прошлом году участие в "Миссис Россия Мира" стоило от 55 до 100 тысяч рублей.