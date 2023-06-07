Зеленский разошелся: плюнул в ООН и обиделся на НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Президент (пока еще) Украины Володымыр Зеленский – очень обидчивая личность, что объясняется, скорее всего, его прошлым комика. Знаете, есть такие "звезды", которые на съемочной площадке кидают во всех предметы реквизита и кружки с чаем, могут залепить оплеуху безответному помрежу и позволяют себе прочие "капризы". А чуть что не так, сразу "надувают губки" –"звезда в шоке".

Вот и на последней пресс-конференции в Киеве "Володымыр был в полном "шоке". Сначала объяснил всем, что "фортеця Бахмут" оказалась вовсе не "фортецией", а так. Хотя, конечно, сам Зеленский именно так и назвал Артемовск, неоднократно обещая, что "Бахмут – це така фортеця, яка не здатися". Незламна и так далее. Извините, мои знания украинской мойвы оставляют желать лучшего. А теперь Зеленский разве тільки не плакав.

- Что такое укрепленный город, я не совсем понимаю, что можно сделать с домом, в который летит артиллерия постоянно? – врал Зеленский. - Нужно людей выводить из этого здания – не укреплять его, а выводить. Потому что вы потеряете людей, так оно не укрепляется. Укрепляются входы в город – да.

Стоп! А разве это не этот обрюзгший нацик в ответ на предложения вывести войска из города на протяжении нескольких месяцев гнал туда тысячами подкрепления, бросая их в "мясорубку"? Ловко "стрелки переводит" стервец. Хочет быть чистеньким и ни в чем не виноватым.

Зато у него виноваты союзники и ООН.

- О чем мне сегодня говорить с ООН после того, как там приветствовали и отмечали День русского языка, - отозвался он про ООН и сам себе ответил, что не о чем. Получи, Гуттериш от украинского потного комика!

НАТО также не внушает доверия, потому что не хочет ни принимать Украину в члены Альянса, ни давать юридические гарантии безопасности Киеву.

- Если у нас нет гарантий и нет сигналов по нашему будущему по членству в Альянсе, а что нам там с вами делать, для чего нас зовут на этот саммит? Я хочу быть очень откровенным с нашим обществом и, если мы понимаем, что нас там не ждут и гарантий нам никто на бумаге не даст, юридические гарантии – не Будапештские гарантии, а юридические, серьезные гарантии, - заявил Зеленский уже открыто журналистам. - Если нам никто этого не дает, то для чего мы встречаемся, чтобы что? Потому что, когда мы с вами приезжаем на саммит в Вильнюс, саммит НАТО – это четкий сигнал нашему обществу, что нас там видят. И гарантии эти должны быть выражены не общими словами в устных речах, а их следует закрепить письменно на бумаге.

- Я считаю, что, если этого нет на бумаге, юридически этого нет. И потому, если бы меня спрашивали, какие нам нужны гарантии, – вот такие нам нужны гарантии. Если ты не в НАТО, если пока что нас нет в НАТО, если нас не видит кто-то пока что в НАТО, нам нужно это на бумаге, - объявил Зеленский и пояснил, почему именно в такой форме необходимо закрепить договоренности. - Для чего? Мое мнение очень простое – чтобы через полгода или год кто-то из лидеров не начал нарратив по поводу того, что "наше общество устает, экономика устает, извините, мы не можем вам давать соответствующие объемы". А если один начнет, то второй подключится, третий.

Вполне разумное предположение от украинского наркофюрера, благо как раз The Independent написало, что официальные лица ЕС заявили об "усталости от солидарности" по отношению к украинским беженцам, поскольку экономика блока замедляется, что особенно сказывается на бедных семьях. И это влияет не только на экономику, но и на настроения населения (электората) в странах Евросоюза.

- И я не хочу в этом политическом театре принимать участие, я хочу, чтобы наши люди знали, какой будет вызов, потому что это – ответ на много вещей, - капризно заявил Зеленский журналистам, оценив перспективы своей поездки на саммит НАТО в Вильнюсе в июле.

Причем, среди этих вызовов, по мнению Зеленского, есть даже ответ на вопрос, "возвращаться мне домой или нет". Из путанной речи трудно понять - от чьего лица он задает этот вопрос. Может бывший комик стал задумываться о совсем не радужных вариантах своего собственного будущего?

Володымыр, сейчас можно уже не беспокоиться о твоем будущем, раньше надо было это делать. Тебя задушат или повесят. Свои, или те, кого тебе в охрану приставили. Сразу, как только рыпнешься, или как им дадут команду. Впрочем, это для тебя будет еще хорошим вариантом. Потому что при ином придется ответить за все свои кровавые преступления.

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