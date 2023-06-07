Всплыли неизвестные подробности о дочери Михаила Пореченкова, сбившей 18-летнего школьника

Михаил Пореченков с дочерью Марией. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Следователи возбудили уголовное дело по факту аварии с участием дочери Михаила Пореченкова. 18-летняя Мария Пореченкова на своем Mercedes сбила 18-летнего школьника, который после ДТП впал в кому. Спустя сутки выяснились обстоятельства происшествия.

Мария Пореченкова за рулем Mercedes стоимостью 10 млн рублей врезалась в скутер "Малагути", следовавший в попутном направлении. За рулем байка сидел 11-класник. Парень в момент аварии был в шлеме. Отец пострадавшего владеет автосервисом и лично знаком с Михаилом Пореченковым.

Что касается Марии, то дочь актера права получила в декабре 2022 года. С начала 2023 года девушка, сидя за рулем иномарки, принадлежащей отцу, 24 раза нарушила правила дорожного движения, передает сайт mk.ru.

Меж тем жена актера Ольга опровергла информацию об аварии с участием дочери. "Где вы берете эту чушь?", - возмутилась она. По словам женщины, ее наследница находится рядом. "Она со мной в машине едет. У вас ошибочная информация", - цитирует Ольгу "360".

Меж тем после аварии родные пострадавшего сообщили, что Мария ехала на "бешеной скорости". Пока ни девушка, ни ее близких не пытались связаться с пострадавшей стороной. Извинений не приносили и помощи не предлагали.

"Если допустить, что именно Мария нарушила правила дорожного движения, что привело к аварии, то независимо от травм, полученных пострадавшим, она будет нести ответственность. Дальше все зависит от того, сможет ли выжить молодой человек и других отягчающих факторов", - рассуждает адвокат Дмитрий Мордвинцев.

По словам юриста, если школьник получит тяжкий вред здоровью, то девушке грозит до двух лет лишения свободы. "При самом плачевном развитии ситуации, если хоккеист не выкарабкается, то Мария может получить до пяти лет тюрьмы. А в случае с отягчающими факторами - до 12 лет", - цитирует защитника Woman.ru.

Кроме того, родные парня могут пойти в суд и потребовать от Пореченковой компенсацию морального вреда и трат на лечение. "Сумма компенсации по тяжкому вреду колеблется обычно в пределах миллиона рублей. Если человек умирает, то может быть в пределах пяти миллионов. Это без учета затрат на лечение. Они возмещаются отдельно", - заключил адвокат.

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