"Не надо смешивать политику и любовь народов друг к другу": Как Тбилиси встретил первый рейс из России

В день прилета первого «Азимута» полиция с самого утра стянула усиление к аэропорту. Фото: REUTERS

ПРОВОКАЦИОННО ПРИЛЕТЕЛИ

19 мая 2023 года 13:40 по тбилисскому времени. Это время с одной стороны открытия новых туристических перспектив для всего Сакартвело (что признают все), с другой – провал прозападных перспектив (как здесь считают некоторые), с третьей - прямая дорога к родне в Россию и родне из России (тем более, что теперь еще и безвиз).

И много-много еще страстей, разговоров, восторгов, разочарований, ожиданий, криков, возгласов, даже драк. Все это закрутились вокруг строчки «Москва» на табло в аэропорту имени Шота Руставели.

Встречать это рейс начали по сути еще 10-го мая, когда Владимир Путин подписал указ об отмене запрета на прямое авиасообщение между Россией и Грузией. Эта новость разлетелась молнией по всем грузинским СМИ. И с того самого дня ее без устали обсуждают в политических кругах, на ТВ, в интернете, на улицах.

Если коротко, то президент страны Соломе Зурабишвили высказалась резко против и рейсов и безвиза для грузин, назвав все это провокацией. Уже 19-го числа, когда самолет все-таки приземлился, она сделала очередное официальное заявление, назвав его «нежелательным».

Запад в свою очередь намекнул на грузинскому правительству на возможные санкции и призвал быть аккуратными.

А вот премьер Иракли Гарибашвили был «за» и прямые рейсы и безвиз, что в принципе тоже ожидаемо. «Если кому-то не понравилось назначение полетов с Россией и безвизовый режим, то они могут сами открыть другие рейсы. Например, назначить прямые рейсы с Америкой, ввести безвизовый режим для наших граждан в США, в Китай и так далее», — заявил он и напомнил, что надо думать о простых людях, которые точно никак не проигрывают в этой ситуации.

Встречать это рейс начали по сути еще 10-го мая, когда Владимир Путин подписал указ об отмене запрета на прямое авиасообщение между Россией и Грузией. Фото: REUTERS

ДОВОЛЬНЫ ВСЕ (ПОЧТИ)

Но так или иначе, уже 17-го мая грузинская сторона выдала первое разрешение на полеты российской авиакомпании «Азимут». А 19-го мая еще одной – «Red Wings». Оба этих перевозчика летают, в том числе и на отечественных самолетах, так что никаких санкций быть не должно, по крайне мере формально.

А субботу 20-го мая полетит и первая грузинская ласточка - самолет авиакомпании Georgian Airways. В общем, процесс пошел. Мало того, еще пять российских авиакомпаний запросили полеты в грузинские города. Даже если этим пяти не дадут разрешение, все равно порядка 40 тысяч человек в месяц (20 туда и 20 обратно) будут регулярно курсировать между нашими странами.

Рестораторы, туроператоры и отельеры Грузии уже потирают руки (кстати, даже цены на проживание снизили, как мне показалось). Экономисты рисуют красивые графики «вверх», даже фармацевты радуются - ждут прямых поставок российских медикаментов. Что касается первого рейса, то места на него были раскуплены полностью, что называется, под ноль.

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ

В день прилета первого «Азимута» полиция с самого утра стянула усиление к аэропорту. Но до 12:30 было тихо, так что стражи порядка расселись по кафе. Зато в центре города стало шумной и громко. Грузины протестовали. Ну как грузины… Колонна протестующих неистово гудя, с флагами и антироссийскими лозунгами торжественно направилась в сторону аэропорта. Но до места так и не доехала. Почему - не известно. То ли задержались в пути, то ли полиция сработала на опережение, а может и вообще плана такого не было.

- Это люди, относятся к деструктивной части оппозиции. И вообще к деструктивным силам, — считает политолог и грузинский аналитик Васо Капанадзе. - Ими руководит член парламента Елена Хуштария, та самая персона, на чьей совести фактически та самая «гавриловская ночь» (после которой, собственно, Россия, собственно, и отменила полеты). Это она ворвалась тогда в зал парламента и кричала: «Где этот оккупант Гаврилов?». Это, конечно, большое сумасшествие. Они, так же как и президент, находятся под диктатом Запада. Но основное большинство нашего правительства и людей в Грузии приветствует и прямые и рейсы и безвиз.

Те, кто приветствует эти изменения, тоже были в аэропорту. Но вели себя тихо, лозунги не кричали. А вот противники устроили шоу Фото: REUTERS

Те, кто приветствует эти изменения, тоже были в аэропорту. Но вели себя тихо, лозунги не кричали. А вот противники устроили шоу: автоколонна не доехала, но пешеходы, завернутые в украинские и грузинские флаги, с транспарантами, дуделками и свистками прибыли аккурат к 13:40 - времени посадки самолета. Полиция эту группу (по ощущениям человек в 200 - 300) остановила метрах в 30 от здания. Но свист и антироссийские лозунги, в том числе и матерные, прекрасно доносились до всех прилетевших и встречающих.

Минут 5 после приземления самолета, представители оппозиционной партии «Дроа» попытались прорвать кордон, но это было больше похоже на показательную акцию, чем на реальную атаку.

В самом здании аэропорта провокаторов не было, не знаю уж, как грузинские стражи порядка отличали простых людей от оппозиционеров, но лично убедилась в том, что ни один оппозиционер к прилетевшим не приблизился.

ИНТЕРВЬЮ ПО ПРИЛЕТУ

Багаж пассажирам рейса «Москва - Тбилиси» выдали молниеносно. И с такой же скоростью на выходящих в зону прилета пассажиров набросились журналисты с камерами и микрофонами. Вопросы разного толка сыпались наперебой и вперемешку от «приветствуем вас в Грузии» до «Вы знаете, что ваша страна оккупировала 20% нашей территории? Что вы думаете по этому поводу?» Ошарашенные туристы явно не понимали, о чем речь:

- Мы давно хотели побывать в Грузии. И уже купили даже билеты на рейс с пересадкой, но потом услышали, что пустили прямые и поменяли билеты, — рассказывает блондинка Юлия. – На борту было все классно, весело, все радовались, пили шампанское, поздравляли друг друга.

- Вы ожидали такую встречу тут? - спрашиваю я, перекрикивая свист оппозиционной толпы.

- Нет! А почему такой ажиотаж?

- Грузия сейчас пытается получить статус кандидата на вступление в ЕС. А все страны ЕС закрыли воздушное пространство от России, — объясняют девушке мои грузинские коллеги.

- Зря, конечно… Надо дружить, приезжать друг к другу в гости.

Еще одна пассажирка, Мария, призналась мне, что не удивлена такой бурной встречи тут в Тбилиси.

- У меня мама грузинка, у меня муж грузин. Он меня вот сегодня встречает, — объясняет она. – И прямые рейсы хорошо, потому что это христианство, общая история, куча родственников и у России, и в Грузии. Не надо смешивать политику и любовь наших народов друг к другу.

НАПИЛИСЬ И КРИЧАЛИ

Говорить согласились, конечно, далеко не все прилетевшие. Некоторые откровенно прятали лица - то ли просто стеснялись, то ли не хотели мелькать потом на грузинском ТВ. Зато отчаянно ныряли в толпу журналистов грузинские политики и общественные деятели. А оппозиционных СМИ тут было не мало. Крик, шум, неудобные вопросы про оккупацию, спецоперацию.

- Он отвечает, что все будет хорошо. Все наладится, — переводит мне таксист-зевака. – А кто это такой, я не знаю. Вроде видел его по телевизору.

Юрий Сагайдак, прилетевший в Тбилиси на свадьбу к племяннику, рассказал мне, что было в самолете. Он тоже хотел лететь с пересадкой, но потом билет поменял.

- Весело было, но группа женщин, они из какой-то организации, как я понял, напились и орали весь полет. Там же разливали какую-то шипучку (наверное, шампанское – авт.). Вот они и не рассчитали, перебрали.

Я с ужасом ждала, что эти пьяные женщины выйдут, на них налетят оппозиционные СМИ и начнется вот это вот все. Но, слава Богу, обошлось. То ли девушки были не такими уж пьяными, то ли проскочили незаметно.

Минут 5 после приземления самолета, представители оппозиционной партии «Дроа» попытались прорвать кордон, но это было больше похоже на показательную акцию, чем на реальную атаку. Фото: REUTERS

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОСЛЕДУЕТ?

- Скажите, там в зале прилета пассажиры рейса из Москвы еще остались? - обратилась я к корреспондентке грузинского ТВ, которая только что опрашивала пассажиров рейса на языке Пушкина (в зал пускали только аккредитованных, меня завернули).

- Извините, я не разговариваю по-русски, — с вызовом она ответила мне уже на языке Шекспира. – И да, в зале уже никого не осталось.

Все шоу «приключение пассажиров Москва-Тбилиси в аэропорту» заняло не больше часа. Но оппозиция обещает акции протеста продолжить. Но судя по всему масштабных событий ждать не стоит.

«ВОТ ТЕБЕ И ДЕМОКРАТИЯ»

А что народ? В интернете и на улицах жаркие споры. За рейсом «Азимута» в интернете следили тысячи человек.

- Фух, ну кажется вылетел, — писали люди, прикладывая скрин из Flightradar.

- Да, какая разница на эти рейсы, все равно же русские сюда приезжали перекладными или через Верхний Ларс. Вот то, что для нас грузин, Россия визы отменила – это да! У меня родня в России, может теперь съезжу.

- Да упадут цены, это же только первый рейс. Сейчас появится здоровая конкуренция и поползут цифры вниз.

Обсуждают, конечно же, и политику.

- Вот тебе и демократия (про угрозы Запада), не пляшешь под их дудку, получишь санкции. При том они же в 2019 так же резко осуждали Россию, за то, что авиасообщение отменила. Мол, посмотрите, какие варварские методы.

- Интересно, а когда наложат санкции на Армению, Турцию, Эмираты, Катар? Или только нам будут указывать, что делать?

- Неужели наши политики не могут исхитриться и придумать такую схему, чтобы и с ЕС не поругаться, и авиасообщение восстановить?

- Мои родственники живут в России, им по 85. И из-за сложных перелетов они не могут приехать на Родину. А так бы сразу прилетели.

- Ну все, тут теперь будет просто Тагил полупьяный, - вздохнул один из релокантов. - Грузия, держи оборону.

* россияне - по-грузински

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