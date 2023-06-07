Что сказала Софья Сапега после помилования Александром Лукашенко

Софья Сапега помилована Лукашенко, она на свободе и уже скоро увидит своих близких.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал гражданку России Софью Сапегу, осужденную ранее на шесть лет. Лидер государства подписал указ о помиловании Сапеги и ее уже передали российской стороне - делегации Приморского края, возглавляемой губернатором Олегом Кожемяко. Именно по его обращению президент Белоруссии и помиловал гражданку России.

На радио "Комсомольская правда" Олег Кожемяко рассказал некоторые подробности освобождения Софии.

А. Гамов:

- У нас на связи сейчас Олег Николаевич Кожемяко. Олег Николаевич, просветите нас, где сейчас госпожа Сапега находится?

О. Кожемяко:

- В машине, двигается в колонне в аэропорт, мы через полтора часа прибываем в аэропорт и далее вылетаем в Москву. Поэтому сегодня вечером она будет уже в Москве.

И. Измайлов:

- По вашему обращению произошло все это?

О. Кожемяко:

- Да, я обратился к Александру Григорьевичу и он принял это решение, выпустил указ о помиловании, поэтому все случилось. Отнесся по-человечески, скажем так, по-отцовски, понимая, что она уже сделала выводы из своих ошибок молодости, ну и впредь она такие моменты в своей жизни уже никогда не допустит.

А. Гамов:

- А Софья сейчас где находится, Олег Николаевич?

О. Кожемяко:

- Рядом в соседней машине. Мы едем в колонне, это трасса… Состояние ее тоже [непростое], я так могу сказать, что для нее это был шок, потому что до утра она не знала, что это произойдет. Конечно, когда ей сказали, что ты свободна, она поблагодарила Александра Григорьевича за проявленную такую заботу и проявленное такое милосердие. Искренне - о том, что у нее есть возможность вернуться к своей семье, к своему дому, к отцу, к матери, заняться какой-то работой. Быть на свободе – конечно, для нее это пока еще…

А. Гамов:

- Она полетит с вами, да?

О. Кожемяко:

- Я по своим делам, а она полетит с отцом, отец будет завтра уже в Москве, ее заберет и она полетит с ним во Владивосток.

Белоруссия. Гомель. Гражданка РФ Софья Сапега после освобождения и губернатор Приморского края Олег Кожемяко у исправительной колонии №4.

И. Измайлов:

- Но вы же успели с Софией переговорить, да? Что она говорит?

О. Кожемяко:

- Когда у тебя впереди еще четыре года трудовой колонии - это весьма и весьма существенно. А когда тебе в один день приносят указ о помиловании, о том, что ты будешь через час на свободе, наверное, в голове - рой мыслей, которые сложно каким-то образом и передать, и сложно вообще что-то объяснить, поэтому она и сама сказала, что для меня это шок.

А. Гамов:

- Мы в фильмах видели, как выходят помилованные и бросаются к кому-то на шею... София вас увидела с вашей супругой первый раз на свободе или кого-то еще?

О. Кожемяко:

- Был министр спорта еще с нами, который с детства ее знал, потому что их дети учились вместе с одной школе, в одном классе. Поэтому здесь было такое лицо, скажем, более-менее понятное ей и более-менее знакомое.

И. Измайлов:

- Олег Николаевич, вот вы хорошо знакомы с Александром Григорьевичем Лукашенко. А что он сказал?

О. Кожемяко:

- Прежде всего, Александр Григорьевич и сам отец, и человек, который вырос среди народа, и сейчас он все эти вещи понимает, и человек, у которого наверняка была информация о ее поведении, и он понимает, что гораздо лучше дивчине быть дома с родителями и забыть эти глупости, которые она натворила по молодости лет, под влиянием, может быть, окружающей обстановки, тех институтов, где она училась…

И. Измайлов:

- То есть, дали шанс ей.

О. Кожемяко:

- Да. Хороший, добрый поступок.

А. Гамов:

- Молодые люди очень внимательно воспримут эту новость. На ваш взгляд, какие уроки молодые ребята в Беларуси, в России должны извлечь?

О. Кожемяко:

- Я думаю, что уроки, прежде всего, она поняла и вынесла о том, что нужно так жить, чтобы такие ошибки молодости и какое-либо увлечение тем, что запрещено, не ломало судьбу самого человека. Ведь все остальные быстро в сторону отошли – те, кто ее вовлекал в эту историю. И вот она осталась одна один на один со своими проблемами, с тем огромным сроком, с той поломанной судьбой была бы…

А. Гамов:

- Новый образ Кожемяко, который вызволяет наших ребят, девчат… как вы его оцениваете?

О. Кожемяко:

- Да никак я не оцениваю. Ну, была у меня такая возможность, она моя землячка, я и сделал этот шаг.

И. Измайлов:

- Спасибо огромное, Олег Николаевич.

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