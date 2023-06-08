«Не ожидали, что русские такие дружелюбные»: летевшие из Нью-Дели в Сан-Франциско пассажиры рассказали о непредвиденной ночевке в Магадане

Почти две сотни пассажиров авиакомпании Air India никак не ожидали, что их путешествие из Нью-Дели в Сан-Франциско прервется на «посещение»… Магадана. Фото: Кадр из видеосюжета ГТРК "Магадан"

Почти две сотни пассажиров авиакомпании Air India никак не ожидали, что их путешествие из Нью-Дели в Сан-Франциско прервется на «посещение»… Магадана. Через девять часов полета капитан судна объявил, что возникли проблемы с двигателем, и поэтому борт меняет маршрут. Экстренная посадка прошла в аэропорту «Сокол».

Первоначальный осмотр двигателя показал, что быстро решить проблему не удастся. Индийцы, а также малочисленные граждане США оказались в подвешенном состоянии в ожидании прибытия запасного лайнера.

Пассажиры очень напряглись, узнав, что сели в России. Их крайне волновало как отнесутся к тем, у кого на руках американский паспорт. Поэтому те индийцы, у кого их было два, прятали документы о гражданстве США подальше. Мало ли какой будет реакция российских таможенников.

За питание отвечали сотрудники школьной столовой. Фото: Кадр из видеосюжета ГТРК "Магадан"

Было решено разместить всех в одной из школ Магадана.

28-летний доктор, путешествующий в одиночку, так описывал Washington Post их переезд из аэропорта в школу: «После высадки пассажиров разделили на две группы: взрослые с детьми и без, завели в автобусы и доставили в огороженное бетонное здание школы, окруженное русской охраной, с заснеженными горами на горизонте. Это было похоже на странный летний лагерь. На всех пассажиров было всего несколько ванных комнат. Все спали на матрасах, расстеленных на полу, в спортзале с баскетбольными сетками и футбольными мячами».

Местные жители вызвались помочь пассажирам индийского рейса. Они принесли зубные щетки, удлинители, чтобы все могли зарядить телефоны, небольшой перекус, чтобы пассажиры могли подкрепиться, оказывали помощь пожилым людям.

«Мы привыкли думать, что русские не такие дружелюбные. Но местные люди совсем другие. Они очень помогали», - поделился своими впечатлениями от общения с волонтерами 51-летний Шок Рамчандра. Он добавил, что одна женщина из Магадана в шутку попросила забрать ее в Калифорнию.

Чтобы скоротать время, пассажиры играли в волейбол в школьном дворе, удивлялись полярному дню, когда солнце садилось за горизонт всего на несколько часов.

16-летний Гирваан Сингх Каахма, который летел вместе с дядей и братом, посетовал, что им запретили покидать здание школы, а также, что у них не было возможности оплачивать покупки в вендинговом аппарате из-за санкций.

«Первые полтора дня были очень тяжелыми для всех. Днем было тепло, а вот ночь было очень холодно», - сказал он, пожаловавшись, что у них с собой не было теплых вещей.

За питание отвечали сотрудники школьной столовой. Повар Светлана Васильева была сбита с толку, чем потчевать пассажиров, так как многие из них оказались вегетарианцами. Усложняло ситуацию тот факт, что мало кто знал английский, поэтому местные повара не знали, чего хотят индийцы.

Было решено разместить всех в одной из школ Магадана. Фото: Кадр из видеосюжета ГТРК "Магадан"

«Мясо не едят, сосиски тоже, хотя они из курицы. Рис понравился и борщ тоже», - рассказала повар.

Спустя 39 часов, из Мумбаи в Магадан прибыл запасной борт Air India, который и доставил всех пассажиров в Сан-Франциско. Руководство авиакомпании выделило всем тем, кто оказался в Магадане из-за поломки двигателя, бесплатные ваучеры на следующий перелет.

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