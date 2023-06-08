Россияне полюбили брать машины в кредит: с чем это связано

Автоэксперт Тюктеев объяснил рост привлекательности автокредитов среди россиян Фото: Shutterstock

Автомобилисты распробовали радость кредитов на покупку новой машины. И хоть в мае, как сообщает агентство «Автостат», автокредитов было выдано чуть меньше, чем в апреле, видно, что этот способ покупки популярен у россиян. Достаточно сказать, что если по итогам прошедшего месяца продажи новых автомобилей выросли за год в 2,6 раза, то доля кредитных увеличилась в 2,8 раз. Это в количестве кредитов. А если в денежных объемах, то рост аж в 3 раза — это объясняется подорожанием стоимости новых автомобилей в течение года.

Рост интереса к покупке автомобилей в кредит эксперты связывают с двумя причинами. Первая: у тех, кто мечтал о машине, скопились деньги. «Автостат» напомнил, что в марте–апреле 2022 года выдача автокредитов была приостановлена. Вторая причина — появились автомобили, люди привыкли к новым ценам и поняли, что дешевле не будет. А в свою очередь возможность воспользоваться автокредитом подстегивает продажи.

- Сегодня мы продолжаем фиксировать высокий спрос на новые автомобили, что связано с расширением модельного ряда, появлением новинок у дилеров, ожиданием роста цен и, безусловно, привлекательными кредитными условиями, - прокомментировал ситуацию для KP.RU директор розничных продаж АГ "Авилон" Ренат Тюктеев.

По его словам, чаще всего в кредит покупают китайские автомобили.

- По ним действуют низкие процентные ставки, предоставляется выгодная рассрочка, - уточнил Тюктеев. - В целом же, положительная динамика продаж и рост доли кредитных сделок позволяет сказать, что покупателям интересны льготные программы автокредитования.

Российские производители не отстают. Например, автозавод «Москвич» предлагает даже нулевые ставки по кредитам. И это не рекламный ход, а чистая правда.

- В рассрочку на 2 года можно приобрести любой автомобиль «Москвич», нужно только оформить КАСКО и подтвердить свою платежеспособность, - подтвердили автору в одном из крупных автосалонов.

Вместе с тем растет и число должников по автокредитам.

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