Эксперт объяснил, почему россияне взяли рекордное число автокредитов: Рост цен и дефицит

На новые авто кредиты стали брать реже Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В стране наблюдается настоящий бум на покупку машин. Как уже писал сайт kp.ru, скупают все без разбора и втридорога. На волне ажиотажа на сделку соглашается все больше россиян, которым приходится занимать недостающие суммы у банков. По данным НБКИ (Национального бюро кредитных историй), в августе 2021 года доля кредитных заявок на приобретение автомобиля выросло до 802,1 тыс. единиц, что стало рекордным за пандемийный период с марта 2020 года. В сравнении с августом прошлого года число заявок выросло на четверть.

Причем впервые половину всех заявок оформили на подержанные автомобили. Количество желающий купить машину б/у в августе выросло на 121% в сравнении с тем же периодом 2020 года. А на новые авто кредиты стали брать реже — число заявок снизилось на 14,1%.

- Рост числа кредитных заявок на машины с пробегом объясняется как ростом цен на новые автомобили, так и их дефицитом на рынке, - объясняет Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ. - Отсюда взрывной рост спроса на автомобили с пробегом и его падение на новые авто.

Продавцы новых машин в Ассоциации европейского бизнеса также отчитались о падении продаж в августе на 17%. Причина — снижение темпов производства из-за нехватки электронных компонентов на мировом рынке. Этот дефицит микрочипов может сохраняться до 2023 года.

Чаще всего берут кредит на покупку машин в Московском регионе и Санкт-Петербурге. Автозаймы популярны в Татарстане, Башкирии и Краснодарском крае (об остальных регионах смотри КОНКРЕТНО).

КОНКРЕТНО

Топ-20 регионов по числу действующих автокредитов (в ед.):

1. Москва - 138 828

2. Московская область - 112 621

3. Санкт-Петербург - 109 082

4. Республика Татарстан - 98 075

5. Республика Башкортостан - 91 113

6. Краснодарский край - 78 867

7. Свердловская область - 70 858

8. Челябинская область - 69 814

9. Ростовская область - 57 666

10. Самарская область - 53 841

11. Пермский край - 51 310

12. Нижегородская область - 49 633

13. Ставропольский край - 35 763

14. Волгоградская область - 35 390

15. Ленинградская область - 35 202

16. Воронежская область - 33 252

17. Ханты-Мансийский АО - Югра - 32 883

18. Удмуртская Республика - 31 602

19. Кемеровская область - 31 405

20. Оренбургская область - 31 405

По данным НБКИ за август 2021 года.