Андрей Малахов рассказал о горе в семье

Андрей Малахов.

Андрей Малахов крайне редко делится сокровенным. Телеведущий привык узнавать чужие тайны, а вот свои секреты он тщательно хранит. Однако на днях артист сообщил, что переживает страшную трагедию.

Андрей Малахов признался, что не может оправиться от смерти близкого человека. Телеведущий похоронил отца Николая Малахова в 2006 году, но боль от этой трагедии никуда не ушла.

Со своим родителем Малахов был очень близок. Когда случилось несчастье, телеведущий был в Австралии. Ему позвонили врачи и сообщили, что отец находится в больнице в тяжелом состоянии.

Ведущий бросил все дела и полетел в Апатиты, откуда он родом и где остались его родители. Когда Малахов приехал в больницу, его отец был уже в коме. Андрей пригласил священника. Телеведущий сидел у постели отца до последнего его вздоха.

"Вспоминаю уход своего папы… Священник, больница… Мы начали читать молитвы. В эту секунду кривая остановилась. Это такие эмоции… Ты живешь с этим… Тяжело и непросто понять, что общение и часть жизни закончены", - поделился ведущий в эфире программы "Малахов" на телеканале "Россия 1".

По его словам, все, что осталось после отца в больнице, - крестик, очки, расческа и зубная щетка. Отец был геофизиком, изучал ископаемые Кольского полуострова. Он совершил много открытий для научного мира. "У меня было ощущение, что он ждал меня. В тот момент я понял, что нужно стараться делать как можно больше добрых дел. Такие мгновения показывают тебе, что в сущности все происходящее вокруг нас, честно говоря, такая пыль", - делился ведущий.

До сих пор Андрей не может рассказывать об этом без слез. Артист просит всех как можно чаще навещать родителей и звонить им каждую свободную минуту, чтобы потом не было так больно.