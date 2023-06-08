"Российские бойцы показали, как надо драться за свою землю": 10 выводов после начала наступления ВСУ в Запорожье

Работа расчетов РСЗО "Град" в зоне СВО. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Сергей Шойгу рассказал об очередной волне наступления, предпринятого Киевом на Запорожском направлении. По его словам, в ночь на четверг силами до 1500 человек и 150 единиц бронетехники противник вновь попытался прорвать нашу оборону, но был своевременно обнаружен и, получив отпор, отошел с большими потерями.

- Потери ВСУ в результате двухчасового боя составили 30 танков, 11 боевых машин пехоты, до 350 человек, - подчеркнул министр обороны. - Специально подготовленные Киевом резервные силы для прорыва на Запорожском направлении свою задачу не выполнили.

О чем говорят сухие строки этого заявления?

1. Противник явно подошел к своему наступлению не с теми ресурсами, на которые рассчитывал. Очевидно удары российским высокоточным оружием по складам с боеприпасами к западным типам вооружений (Хмельницкий, Николаев, Одесская область и т.д.) пусть не обнулили, но серьезно потрепали потенциал ВСУ. Времени для накопления новых поставок не было, нужно давать результат, который можно было бы продемонстрировать на саммите НАТО в Вильнюсе 10-13 июля. Иначе чем аргументировать свои хотелки членства в Альянсе?

2. Чтобы не прогадать, Киев решил не держать тузы в рукавах и первым же эшелоном бросил в бой и французские колесные танки, и немецкие «Леопарды» и даже германскую систему ПВО «Ирис-Т» к «передку» подтянул. С одной стороны, наступательные порядки прикрывать, с другой - устроить засаду на нашу авиацию. Российские ударные вертолеты в эти дни отлично работают ПТУРами «Вихрь», а самолеты запускают планирующие бомбы.

3. Первые три дня наступления для Украины закончились фактически ничем. Из-за сплошного минирования полей техника противника была вынуждена идти колоннами по дорогам вдоль лесополос, подставляясь под удары нашей артиллерии и авиации. Временные успехи на Южно-Донецком направлении были нивелированы бойцами батальона «Каскад», отбросившими врага на исходные позиции. Прорыва в Запорожье не произошло. Чтобы срочно отвести внимание от неудач на фронте Киев подрывает Каховскую ГЭС в расчете на паузу, по сценарию малайзийского «Боинга».

4. Сценарий не заходит и Киев снова идет в атаку на Запорожье. С блицкригом, обещанным главой украинской военной разведки - Кириллом Будановым - явно не задалось. Он ведь обещал, что наступление будет быстрым и неотвратимым. Но что-то пошло не так. Быстро не вышло. На что рассчитывало командование ВСУ? Противник ожидал, что высокоточными ударами он уничтожит нашу логистику и штабы, а затем при виде первых «Леопардов» мы побежим, сломя голову.

5. Но этого не произошло. Я много раз говорил, что за 15 месяцев противник с боем не взял ни одного крупного города. Да, умело пользовался нашими ошибками, но не выгрызал победу зубами. И вот выдался шанс показать в деле железные армады, присланные Западом, и свежие корпуса, обученные странами НАТО. И что мы видим?

Украинский танк на позициях, донецкий фронт. Фото: REUTERS

Потери управления войсками у нас не произошло - все на своих местах. Дезорганизации внутри подразделений тоже нет - даем мощный отпор. При том, что Киев в бой бросает свои подготовленные резервы, тот самый ударный кулак, который обучался именно для этой миссии. 47 механизированная бригады — одна из таких.

Но наши достойно встречают первую волну наступления. Да, с потерями, но без суеты и неразберихи. Нанося отборным соединениям противника масштабное огневое поражение. В том числе, уничтожая и РЛС хваленого немецкого комплекса ПВО «Ирис-Т».

6. Конечно, это только начало наступления Киева. Оно идет волнами, практически без передыху. Особенно тяжело приходится нашим парням на Ореховском направлении. Противник пытается проломить наши позиции, чтобы выйти на Токмак и Пологи.

Но сработали и минирование полей, и эшелонированная оборона, когда можно отойти на более выгодные позиции, не потеряв при этом стратегической территории. Да, тяжело. Но в эти дни наша армия показывает, как нужно драться за свою землю, за каждый ее клочок. Вопреки всему. Как 80 лет назад. Красавцы!

7. Противник при этом несет массовые потери как в живой силе, так и в технике. По радиоперехватам ясно, что некоторые подразделения уже отказываются идти вперед, получив по зубам. Наша аэроразведка фиксирует, что в отдельных случаях экипажи, спасаясь бегством, бросают дорогую западную технику. Мало собрать в ходе мобилизации толпу народа и обучить ее обращаться с заморской техникой. Все-таки без серьезного наступательного опыта воевать против наших подразделений, которые почти год сидят в обороне на этих направлениях, сложно. Некоторые группы ВСУ уже публикуют видеоролики, в которых жалуются на командование, бросающее их «на мясо».

8. В украинских СМИ - солидарное молчание по поводу происходящего. Как будто и нет никакого наступления. Зато есть вынутый из табакерки Зеленский, гуляющий по подтопленному Херсону. За журналистов незалежной отдувается Washington Post: «На поле боя очень сложно. Наша артиллерия и авиация работают, но и русские тоже работают. Это сложно и для нас, и для них. Вооруженные силы наступают. Но не так быстро, как хотелось бы», - цитирует американское издание военнослужащего одной из бригад, участвующих в наступлении, которое он описал как «непрерывные тяжелые бои».

9. Беспрецедентность активности противника отмечают и наши бойцы. «У них какой-то день ракетчика, - поделился со мной офицер с Запорожского фронта. - Первый раз за все время такое массированное применение. Соседям ракетами HIMARS прямо по окопам били. И не жалко? Ничего, стоим, держимся, отвечаем. Авиация отлично отрабатывает и днем, и ночью».

На позициях отмечают, что готовятся к отражению более массированных атак, которые наверняка последуют во второй волне наступления.

10. Официальный Киев отнекивается, заявляя, что никакого наступления пока не начинал. Тем временем в Телеграме, в городских украинских каналах сегодня распространяется объявление о срочном сборе донорской крови — в Кривом Роге, Харькове, Одессе, Черновцах, Николаеве, Черкассах, Запорожье, Днепропетровске…

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