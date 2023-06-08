Спецрезерв Киева не смог прорвать российскую оборону: Шойгу сообщил об очередном провале ВСУ

Глава военного ведомства отметил, что «на всех четырех направлениях противник был остановлен и с большими потерями отошел». Фото: Станислав Красильников/ТАСС

«Сегодня в 1.30 ночи на Запорожском направлении силами 47-й механизированной бригады численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники противник предпринял попытку прорыва нашей обороны. Силами разведки противник был своевременно обнаружен, нанесен превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами», - заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Глава военного ведомства отметил, что «на всех четырех направлениях противник был остановлен и с большими потерями отошел».

«В результате двухчасового боя противник потерял 30 танков, 11 боевых машин пехоты, до 350 человек личного состава. Таким образом специально подготовленные резервные силы противника для осуществления этого прорыва свою задачу не выполнили», - подчеркнул Шойгу.

Министр также сообщил, что за вчерашние сутки ведения боевых действий, 7-го июня, вооруженные формирования киевского режима потеряли: 945 человек личного состава, 33 танка, 28 боевых машин пехоты, 38 боевых бронированных машин, 3 самоходные артиллерийские установки Krab и другие вооружения.

Кстати, кадры с телефонов украинских солдат и радиоперехваты врага показывают, что моральное состояние украинских военнослужащих довольно тяжелое.

Киевский режим бросает резервы на новой натовской технике и вооружении, которое равнозначно прежнему украинскому с успехом уничтожается. Часто свежим соединениям ВСУ даже не удается развернуть свои подразделения. Как только они начинают приближаться к передовой сразу получают удары с воздуха.

Из-за такого тотального внимание разведки подразделения ВСУ пытаются выдвинуться и закрепиться малыми группами. Но они тут же попадают на минные поля, под удары тяжелых огнеметов, а порой просто теряют связь с командованием, после чего при благоприятном развитии событий сдаются в плен нашим передовым частям.