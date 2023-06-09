Новый любовник Полины Гагариной бросил ради неё красавицу-жену

Стас Миков с женой Оксаной. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

К вести о том, что Полина Гагарина наконец устроила личную жизнь, её поклонники отнеслись неоднозначно. Пока одни радуются за певицу, другие крутят пальцем у виска: мол, неужели опять на те же грабли "неравного брака"? Ведь 35-летний Стас Миков, с которым артистку сфотографировали гуляющей в парке за ручку, как и бывший муж-фотограф Дмитрий Исхаков, совсем не ровня роскошной диве Гагариной. Он обычный танцор из её балета, приезжий парень из Йошкар-Олы. И разве сможет такой кавалер потянуть Полину, привыкшую к люксовой жизни?

Впрочем, оказалось, что в этой лав стори деньги вообще не главное. Ведь ради Гагариной новый бойфренд пошел на куда большую жертву.

Полина Гагарина. Фото: Борис КУДРЯВОВ

"ЛУЧШИЙ МЭН В МИРЕ"

С Полиной Гагариной танцор работает около шести лет - выступает на столичных площадках, ездит на гастроли. Несмотря на страсть на сцене, которую балет то и дело изображает с певицей, Гагарину и Микова долгое время связывали лишь рабочие отношения. И неудивительно: Миков был женат. По крайне мере, в описании своего канала на YouTube он без ложной скромности указал: "супермен, лакимен (то есть счастливчик) и хороший муж". Кольца на пальце танцор никогда не носил, но жил с девушкой, которую называл женой. Да и свадебные фото когда-то мелькали в его соцсетях.

- Люблю свою жену! Она добрая, красивая, хорошо танцует и вкусно готовит. И дом поддерживает в чистоте, и всегда выслушает, - писал пылкий супруг в 2019 году. - А еще с ней весело. Моя любимая, спасибо!

! другой Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Та самая любимая - успешная и известная в шоу-бизнесе танцовщица Оксана Стратулат, которая участвовала в номерах на телешоу "Маска", "Аватар", "Три аккорда" и многих других. Кроме того, она постоянная танцовщица балета группы "Руки Вверх", выступала с Александром Реввой и Светланой Лободой, снималась в клипах и даже сериалах. А еще она очень красивая девушка: фигуристая, гибкая, блондинка с кукольным личиком. Да такую жену на руках носить надо!

Оксана Стратулат. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Миков, впрочем, носил: вместе они были вплоть до весны этого года. За годы брака купили квартирку в милом и тихом районе столицы, сделали ремонт, а главное, завели "сыночка" - амстаффа по кличке Орландо, которому даже создали отдельную страничку в соцсетях. Мужа Оксана называла "лучший мэн в мире".

ПРОРОЧЕСКОЕ ФОТО

Еще в феврале этого года у супругов всё было прекрасно: вот они ходят в кино с друзьями, вот снимают друг друга дома. Кстати, 9 февраля в соцсетях Стратулат появилось фото, которое люди с тонкой душевной организацией могли бы назвать пророческим: муж попал в объектив в толстовке с изображением Полины Гагариной. "Конкурент", - подписала тогда еще ничего не подозревавшая супруга и добавила смеющийся смайлик. До расставания оставались считанные недели...

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Уйдя от жены, Миков удалил из профиля все общие фото, оставив только один снимок, словно вообще начал жизнь с чистого листа. Что на самом деле случилось в паре - большой вопрос, на который оба не торопятся отвечать. Так, брошенная жена высказалась лишь однажды и максимально обтекаемо.

- Друзья! Я понимаю, что вы переживаете, и спасибо, что пишете... Но последнее, в чем я сейчас нуждаюсь - разговоры о семье. Это личное, - написала Оксана, когда в СМИ поднялась шумиха с новым бойфрендом Гагариной. - Прошу прощения, что никому не отвечаю. Спасибо каждому, кто остался искренне небезразличен. Спасибо за понимание.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Между тем, Полина Гагарина ради новых отношений тоже порвала с прежним бойфрендом: говорят, продюсера Владимира Чинаева, с которым певица не раз попадала в объективы папарацци, она бросила именно ради танцора.