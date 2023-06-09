Российское ядерное оружие разместят в Белоруссии уже летом: Путин и Лукашенко обсудили вопросы безопасности

Владимир Путин и Александр Лукашенко сели за большим летним столом с белой скатертью Фото: REUTERS

Главы России и Белоруссии встретились в Сочи, в резиденции Бочаров ручей. Владимир Путин и Александр Лукашенко сели за большим летним столом с белой скатертью. Для них приготовили вазочки с фруктами и ягодами, а еще флакончики с антисептиком. Ну мало ли…

- С приездом! – тепло начал разговор Владимир Владимирович. - Премьеры работают. Сейчас съезжу к ним, поприветствую их и от вашего имени тоже.

- Если уместно будет, - согласился Лукашенко.

Речь о встрече Путина с главами правительств СНГ и ЕАЭС. Мероприятие тоже проходит в Сочи.

- С точки зрения безопасности – отдельно с глазу на глаз поговорим. В целом ситуация стабильная. По наиболее чувствительным вопросам – все идет по плану. 7-8 июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений. И сразу начнутся мероприятия по размещению на вашей территории соответствующих видов вооружения. Все по плану, - подчеркнул глава страны.

Речь, понятное дело, о размещении в Белоруссии нашего тактического ядерного оружия. Здесь, слава богу, все стабильно. Разрушение Каховской ГЭС, сегодняшний налет беспилотника на Воронеж и диверсионную вылазку в Белгородской области не обсуждали.

- Правильно сказали: по плану! Будут вопросы – мы отреагируем, - заявил в ответ Александр Григорьевич.

Лукашенко вскользь прокомментировал съезд секретарей Совбезов стран ОДКБ, прошедший со дня на день. «Думали, будет хуже», - отметил белорусский лидер.

Глава союзной республики призвал путина «опираться на собственные силы», потому что отмены санкций ждать не стоит.

Кстати, политик говорит об этом не первый раз. Вчера он как раз предложил не оглядываться на Запад или Восток, а строить отношений России и Белоруссии, опираясь на внутренние ресурсы.

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