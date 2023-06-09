Отбивший атаку ВСУ герой СВО Юрий Желанов: «Президент позвонил, похвалил меня»

Герой России младший лейтенант Юрий Желанов.

Герой России младший лейтенант Юрий Желанов рассказал о звонке от президента России Владимира Путина в госпиталь. Верховный Главнокомандующий лично пожелал младшему офицеру здоровья, который в ожесточенном бою 5 июня получил ранение в ногу.

«Владимир Владимирович меня похвалил, сказал, что представит к высшей награде. Звонок прям очень-очень меня порадовал», – рассказывает Юрий Желанов.

5 июня противник предпринял попытку наступления силами пяти бригад. На направлении главного удара оказалась 3-я рота 37-й мотострелковой бригады под командованием Юрия Желанова.

«До врага было 3-4 метра буквально, – вспоминает Желанов, - Стрелковый бой длился более шести часов, враг бросал в атаку все больше и больше сил, подходя вплотную к нашим позициям».

Офицер не оставил роту после ранения: «я тогда осознавал, что это ранение легкое. Оказывал помощь тем, у кого более серьезное ранение, оттягивал их. Думал прежде всего о людях, чтобы спасти им жизни».

Когда враг стал заходить с флангов и попытался взять подразделение в кольцо, Желанов отдал приказ подчиненным отходить на другие позиции, а сам стал прикрывать отход. Рота прорвалась к своим, уничтожив 2 танка, несколько бронированных машин и БТР противника.

«Приходилось идти по открытой местности, по нам работала артиллерия противника, танк. Хромал, но все равно управлял, вывел в итоге людей», – говорит ротный.

Когда офицер полностью поправится, ему вручат заслуженную награду – звезду Героя России.

Отметим, что 6 июня о подвиге младшего офицера сообщил Министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Он поставил всем в пример героизм младшего лейтенанта Юрия Желанова: «Особый героизм показала 3-я рота 37-й мотострелковой бригады под командованием младшего лейтенанта Желанова Юрия Юрьевича и командира 1-го батальона этой же бригады майора Положенцева Владимира Владимировича. Данные подразделения, оказавшись на направлении главного удара, стойко обороняли занимаемые позиции и нанесли превосходящим силам 37-й бригады морской пехоты противника значительные потери. Под угрозой окружения, младший лейтенант Желанов, будучи раненым, отвел свою роту на заранее оборудованные оборонительные позиции, где успешно остановил наступающие подразделения противника».

После этого неудачного наступления киевский режим и затопил территории Херсонской области, чтобы перебросить с затопленного участка подразделения и технику в район своих неудачных наступательных действий. На теракт киевский режим пошел из-за ужасающих потерь на всех направлениях.

«Всего за 3 дня боевых действий на всех направлениях потери вооруженных сил Украины составили до 3715 военнослужащих, 52 танка, 207 боевых бронированных машин, 134 автомобиля, 5 самолетов, 2 вертолета, 48 орудий полевой артиллерии и 53 беспилотных летательных аппарата», - перечислил Шойгу и сообщил, что в ходе отражения наступления противника в нашей Объединенной группировке войск погиб 71 военнослужащий, 210 получили ранения».