Есть ли жизнь после развода?

Юлия Лебедева - психолог, создатель клиники косметологии и психологии «In Harmony»

Разобраться в этом нам поможет Юлия Лебедева - психолог, создатель клиники косметологии и психологии «In Harmony».

- Юлия, с чего начался ваш путь развития в психологии? Повлияли ли Ваши отношения на выбор профессии?

- Еще с раннего детства я интересовалась людьми — их поведением, мотивами, причинами поступков. Например, мне всегда было забавно вычислять «воров» в компаниях. Это люди, которые ни с того, ни с сего начинали ненавидеть учредителей или, наоборот, облизывали их чрезмерно. Я исследовала этот феномен и пришла к выводу, что ненависть – проекция своих плохих проступков на тех, у кого воруешь. А вылизывание – попытка застлать глаза, чтобы никто не увидел твоего воровства.

А когда я стала взрослой, то столкнулась с трудностями в браке. И, оказавшись на гране развода, решила кардинально поменять свою профессиональную деятельность. До этого момента я развивала семейный бизнес в качестве маркетолога. Но, когда мой бывший выгнал меня из семейного бизнеса и их коллектива, мне захотелось сменить сферу деятельности и я поступила на психолога.

В процессе обучения в Международном институте практической психологии я многое проработала в отношении себя лично. Я стала абсолютно другим человеком! Перестала быть злой, высокомерной, обидчивой и замкнутой девушкой с кучей комплексов. Смогла простить родителей за тяжелое детство и побои, отсутствие любви и заботы.

Помню, как ближе к концу обучения была лекция о так называемой «тёмной триаде» в психологии, о перверзных нарциссах. Стало ясно, что мой муж является ярким представителем этой группы, а это очень опасно не только для психики, но и для жизни. Тогда я начала выстраивать пути к отступлению из этих отношений, хотя это было и непросто. И когда все получилось, пришло переосмысление последних 10 лет жизни. В тот момент поняла, что очень многие люди нуждаются в психологической помощи, даже если сами до конца этого не осознают. Психология на самом деле очень сильный инструмент и мне захотелось помочь людям. В процессе практики я начинала получать позитивные отзывы, у людей менялись жизни и это подтолкнуло меня к дальнейшему развитию в своей профессии.

- Обращались ли вы сами к психологу как пациент?

- Первый раз встретилась с психологом в возрасте 20 с небольшим лет. В то время был маленький ребенок, много сил отнял один многомиллионный проект, оказавшийся в итоге неудачным. Я обратилась за помощью, чтобы восстановить силы и эмоциональный ресурс. Это был хороший опыт, удалось воспрянуть. В следующий раз это было уже во время развода с мужем. Мне нужна была консультация психолога, специализирующегося на оказании помощи детям при разводе родителей. Хотелось понять, как снизить травматичность этого процесса для ребенка. Психолог мне очень помог разобраться в этих моментах.

Последние полтора года я нахожусь в личной терапии. Трижды в неделю проходят психологические сессии. Одна из них — персональная консультация, две другие — супервизии, то есть совместная встреча с коллегами-психологами. Это крайне важно для специалиста, так как помогает предотвратить выгорание и дает возможность обсуждать различные случаи с профессионалами, чтобы как можно лучше помочь другим людям.

- По каким признакам можно определить, что человеку нужна психологическая помощь? С чего начать? И какие программы просто необходимы.

- Я рекомендую отталкиваться от следующего принципа. Например, в жизни произошел сильный стресс: переезд, ссора с любимым человеком или родственником, потеря работы, смерть близких или другое тяжелое событие. И если в течении двух недель вам не становится психологически и эмоционально легче, а может быть наоборот, становится только хуже - то это повод обратится к психологу. К сожалению, очень многие этого не знают и обращаются слишком поздно.

Ко мне часто приходят люди, кто уже год и более находится в апатичных, тревожных состояниях. Со временем это перерастает в клиническую депрессию, ОКР, фобии и панические атаки. Начинаются проблемы с сердцем и здоровьем. При обращении к врачам общей практики не диагностируется никаких физиологических расстройств, так как физически человек здоров. Всё дело в том, что нервная система не справилась. К сожалению, в 70% таких запущенных случаев уже приходится направлять к психиатрам. Человек нуждается уже в медикаментозном лечении, чтобы снять симптомы. Поэтому, чем раньше вы придете к психологу, тем лучше — дешевле, выгоднее, надежнее и здоровее.

- Среди ваших пациентов есть известные люди, знаменитости… Как вам удалось выстроить с ними доверительные отношения? С какими запросами чаще всего к вам приходят.

- Известные люди — такие же люди, как и все другие. Да, масштаб их личности отличается, но проблемы те же. Все мы родом из детства. Каждый имеет определенные психологические нарушения развития, которые появились в основном в период от 0 до 7 лет, когда закладывается фундамент личности. Поэтому, звезда ты или нет, а все равно идти в детство и разбирать обиды на мам, пап или прародителей.

В отношении работы со «звездами» я не ищу особого подхода. Я вижу перед собой прежде всего человека, которому нужна помощь. Мы все не боги и не роботы, мы все когда-то не справляемся. И не важно, насколько мы известны или сколько у нас денег. Во мне видят в первую очередь профессионала, поэтому проблем в коммуникации обычно не происходит. Поскольку почти все приходят по рекомендации, у них уже есть некоторая степень доверия к моей квалификации и эффективности.

Запросы чаще всего связаны с выгоранием, проблемами в отношениях с детьми, с партнерами, коллегами по работе и так далее.

- Расскажите, пожалуйста, с какими запросами можно и нужно обращаться?

- Женщина является основой отношений и семьи. И на мой взгляд, очень важно, чтобы каждая женщина была счастлива, расслаблена, удовлетворена, чувствовала себя волшебной и прекрасной богиней. Для достижения этого важны два аспекта — внешняя и внутренняя красота. Одно без другого не работает. При внешней привлекательности и внутренней опустошенности не получится выстроить гармоничных отношений. И наоборот, при богатом внутреннем мире, но отсутствии внешней ухоженности и привлекательности, не получится привлечь внимание мужчины, ведь они любят глазами.

Отсюда и родилась идея создать женский центр «In Harmony», в котором можно было бы обрести и внешнюю и внутреннюю красоту. Поработать и с психологами, чтобы расцвести изнутри, повысить уверенность в себе и самоценность — то, чего сейчас многим женщинам не хватает.

- А как вы все-таки пережили развод и эмоционально справились в новых реалиях жизни «разведенки»?

- Было крайне непросто. Да, чувства уже остыли и по большей части отношения строились на совместном ведении бизнеса и двоих детях. И именно последние два аспекта были трудными в договоренностях при разводе. Бывший муж «развел» меня по полной: почти все забрал финансово и был большой страх, что отберет и детей. Пришлось сражаться за многое в течение трех долгих и напряжённых лет! Но я справилась, и теперь помогаю женщинам в похожих ситуациях не только справляться, выходить из эмоционального минуса, но и выходить в плюс! Мои клиентки начинают новую жизнь, новую профессию, начинаю зарабатывать хорошие деньги и конечно же, находят новых интересных неабьюзивных мужчин. А так – лучше обратиться к семейному психологу при первых же мыслях о разводе, чтобы до него попросту не доводить…