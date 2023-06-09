Врач сообщил о заболевании мозга у Анастасии Волочковой

Психиатр Шуров о состоянии Волочковой: "У Анастасии имеется алкогольная энцефалопатия" Фото: СОЦСЕТИ

Состояние Анастасии Волочковой давно беспокоит россиян. По мнению неравнодушных граждан, звезде больших и малых театров требуется серьезное лечение. Психиатр Василий Шуров рассказал, что происходит с балериной.

Анастасию Волочкову просят пройти лечение. Мол, 47-летняя женщина больна. По мнению врача, категорическое отрицание проблемы может усугубить отрицание. Сама же балерина упорно не признает, что страдает от зависимости.

Ситуацию прокомментировал психиатр Василий Шуров. "Такое заболевание как алкоголизм сопровождается анозогнозией. Человек отрицает наличие проблемы и говорит, что он в любой момент может остановиться. Вот Анастасия это продемонстрировала. Объявила на всю страну, что она больше пить не будет, и буквально на следующий день ее зафиксировали принимающей алкоголь. Это очень печально", - сообщил специалист.

По словам психиатра, у Анастасии может быть очень запущенный случай. "Уже имеется алкогольная энцефалопатия. Десять лет не было никаких хороших новостей. Мы наблюдаем за специфическими приключениями Волочковой", - цитирует Шурова "Пятый канал".

Врач настоятельно рекомендует артистке пройти лечение исходя из диагноза, который он ей поставил. "Алкогольная энцефалопатия - токсическое заболевание головного мозга, которое вызывается избыточным, повторяющимся поступлением в организм этилового спирта и связанных с ним веществ. К токсическому действию алкоголя чувствительны нервные клетки, сердце и печень. Поэтому при алкоголизме происходит повреждение нервных клеток, нарушение циркуляции крови по сосудам мозга. Все это вызывает дистрофические изменения мозга", - указывает в своей статье еще один врач - Алексей Толмачев.

Меж тем сама Волочкова уже много раз заявляла, что никаких проблем у нее нет, а сплетни о ее зависимости распространяют завистники. Совсем недавно балерина во всеуслышание заявила, что "завязывает". Это произошло после отпуска на Мальдивах. Но уже на следующий день Анастасию увидели в кафе с бокалом. На расспросы знаменитость отреагировала: "Не лезьте в мой дом, мою постель, в мою дружбу, в мой бокал и в мою тарелку".