Акулы стали чаще нападать на людей: Ученый объяснил, что привело к гибели русского туриста в Хургаде

Исследования последних лет подтверждают, что поведение акул системно изменилось: люди теперь твердо вписались в понятие «добыча». Фото: Shutterstock

Трагический случай с нашим соотечественником, который стал жертвой акулы на городском пляже Dream Beach в египетской Хургаде, шокировал всех. И заставил вспомнить о грозных хищниках, которые, кажется, давно о себе не напоминали. Известный биолог и популяризатор науки Анча Баранова в своем телеграм-канале написала, что последние исследования свидетельствуют об увеличении числа нападений акул на людей. Более того, поведение акул системно изменилось: люди теперь твердо вписались в понятие «добыча». Так ли это на самом деле? Об этом мы решили узнать у доктора биологических наук Кирилла Кузищина, профессора кафедры ихтиологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова.

- Кирилл Васильевич, правда ли, что фатальных нападений стало больше и акулы теперь рассматривают людей не просто, как экзотическое блюдо, а как основной пункт в своем меню?

- Если мы говорим про случай в Хургаде, то это действительно не спровоцированная, а целевая атака именно с целью съесть человека. Почему это случилось? С одной стороны, удивляться нечему, потому что речь идёт о нападении крупной акулы - по тем кадрам, которые я видел, длина этой акулы более 5 метров. Не так много хищников достигают таких размеров. И первое что приходит в голову — это работа либо тигровой акулы, либо акулы-людоеда.

- Она так и называется?

- Скажем так, это - популярное название большой белой акулы. Обе эти акулы принадлежат к экологической группе акул-рейдеров. Это крупные, быстро двигающиеся хищники, великолепно приспособленные для того, чтобы покрывать большие расстояния. У них идеальный челюстной аппарат, очень сильное сжатие челюстей, по этому показателю они уступают только китам косаткам. И поэтому эти акулы легко отрывают огромные куски мяса из китов, перекусывают пополам тюленей, и перекусить человека для них не проблема. Но, с другой стороны, случай в Хургаде заставляет задуматься. Нападение на человека в глубокой воде скорее всего является следствием голода. Правда, для тигровой акулы характерны нападение на всё, что движется, она отличается крайне вздорным характером. Ей надо сокрушить, перекусить, уничтожить - она большое исключение из всего семейства акул, потому что все остальные нападают только, когда голодны. Но, судя по статистике, число нападений акул на человека в Красном море увеличивается…

- Почему?

- Может быть несколько причин. Во-первых, глобальное потепление становится явью, это касается, как суши, так и моря. Морская вода становится теплее от года и происходит очень активное проникновение тропических видов из Индийского океана в Красное море. Более того, через Суэцкий канал многие виды морской фауны попадают в Средиземное море. Вполне вероятно, что тропические акулы (те самые акулы-рейдеры, которые представляют опасность для человека) таким образом оказались Красном море. Попав в непривычную для себя среду, они элементарно голодают. Потому что у себя, в “домашней” обстановке, они в основном поедают других морских обитателей: в рационе крупных акул присутствуют акулы помельче размером или крупная рыба - тунец, барракуда и тд. Не исключено, что в Красном море такого количества объектов питания просто нет. Поэтому они могут нападать на то, что в норме обычно не трогают.

Пляж на курорте в египетской Хургаде, где произошла атака акулы на туриста из России. Фото: REUTERS

- То есть человек для них - экзотика?

- Конечно. Теперь второй момент — это воздействие человека на экосистему Красного моря. Оно довольно узкое и люди ведут там активную хозяйственную деятельность. Довольно часто крупные транспортные суда перевозят овец, например, из Австралии в Европу. Погибших животных выбрасывают за борт и случается, что за таким кораблем идет скопление акул, которые ждут, когда им бросят в воду мясо. Естественно, когда это судно проходит Суэцкий канал, акулы дальше не идут, но остаются в Красном море. А дальше все по той же схеме: ситуация голода и нападение на все, что можно съесть.

- Логично.

- Затем нельзя сбрасывать со счетов такой фактор, как развитие туризма. Иногда, в нарушении всяких норм, отходы из ресторанов просто выкидывают в море. Конечно, морские обитатели всё это утилизируют. Но это приводит к тому, что образуются зоны, откуда акулы не хотят уходить. Если туда привлекается некрупная рыба, то поблизости вертятся некрупные акулы, которые эту рыбу поедают и образуются такие прикормочные точки. А раз это происходит в курортной зоне, то и вероятность встречи больших акул с человеком повышается. Наконец, есть ещё один печальный аспект: в южной части Красного моря в некоторых странах до сих пор идёт гражданская война. Например, в Судане, в Южном Судане или Йемене происходили регулярные боестолкновения. Бывают случаи, когда жертв военных действий хоронят не в земле, а в море. И это может привлекать в том числе акул. Если всё это собрать воедино и сопоставить, то мы увидим, что увеличение случаев нападения акул на человека в Красном море выглядит вполне закономерно.

- У этого парня был шанс спастись? На видео видно, что лодка опоздала буквально на несколько секунд…

- Первое, что нужно помнить: вода для человека - чужеродная среда, в воде он беспомощен. А акула в водной среде властвует над ситуацией. В такой ситуации, особенно на глубокой воде, шанс человека равен нулю.

- Что такое глубокая вода?

- Мелкая вода — это, когда мы ногами достаём дна. Глубокая вода — это когда мы плаваем и под нами хотя бы несколько метров. Акула идеальный пловец, она прекрасно ориентируется в пространстве. Если она захочет атаковать человека на глубокой воде - все будет закончено через несколько секунд. Точка. Существуют идиотские голливудские фильмы, которые показывают, как длинноногая красавица блондинка, вооружённая ножом, выходит победительницей в схватке с акулой. Это даже не смешно. В реальной ситуации на море даже у хорошего спортсмена нет шансов против акулы. Ну, он может один раз увернуться, второй раз увернуться, но в третий раз всё будет кончено.

- Сейчас на побережье ввели ограничения, запретили купаться в море и заниматься всеми водными видами спорта. По опыту через некоторое время люди успокаиваются и все возвращается на круги своя. Этот случай стоит воспринимать, как серьезный звонок? Или эта случайность - одна на миллион, от которой никто не застрахован и можно не драматизировать?

- Давайте так: в природе в принципе не существует ничего, что могло бы напугать наших туристов. Но относиться к этой угрозе надо предельно серьезно. Тем людям, которые не были знакомы с этим несчастным молодым человеком, можно и не драматизировать. А каково его семье и близким? Тут я могу сказать только набор банальностей: когда мы едем в тропические широты, особенно на море, нужно помнить, что там много опасных обитателей. Помимо акул, в море полно ядовитых рыб, ядовитых моллюсков и медуз. Технику безопасности и особенно здравый смысл никто не отменял. Если вы видите на пляже или в отеле предупреждение об опасности - не стоит бравировать и испытывать судьбу, потому что эти предостережения появились на основе вот таких реальных трагических случаев.