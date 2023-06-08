На кадрах, разлетевшихся в соцсетях, видно, как акула затягивает мужчину под воду, но ему удается несколько раз вырваться и всплыть на поверхность. Фото: СОЦСЕТИ

У берегов египетской Хургады сегодня разыгралась жуткая трагедия. Люди на пирсе в районе Dream Beach, заметив черный гребень в водах Красного моря, начали истошно кричать о приближении акулы. Те, кто был в воде в тот момент, из-за всех сил стали грести в сторону берега. Хищник в этот момент накручивал круги вокруг своей жертвы - молодого человека.

На кадрах, разлетевшихся в соцсетях, видно, как акула затягивает мужчину под воду, но ему удается несколько раз вырваться и всплыть на поверхность. В это время спасатели оперативно отплыли на моторной лодке от пристани на помощь мужчине, но было уже поздно.

У берегов египетской Хургады сегодня разыгралась жуткая трагедия. Фото: СОЦСЕТИ

«Она его останки доедает», - с ужасом комментируют очевидцы мечущийся острый гребень акулы меньше, чем в 10 метрах от пирса.

По предварительным данным, которые подтвердили в российском генконсульстве, погибшим был россиянин, проживающий в Египте несколько месяцев. Эту информацию полиция Хургады предоставила в российское диппредставительство.

По предварительным данным, которые подтвердили в российском генконсульстве, погибшим был россиянин, проживающий в Египте несколько месяцев. Фото: СОЦСЕТИ

Некоторые очевидцы предположили, что молодой человек перед самой трагедией находился в воде с подругой. Девушке повезло и она смогла уплыть. Однако другие утверждают, что пара могла быть незнакома и оказалась близко случайно.

- Я в шоке, на моих глазах прям акула его съела. Девушка успела спастись, он, можно сказать, закрыл ее собой. Я еще подумала, потом пойду искупаюсь. А это прям рядом со мной, я в шоке, руки трясутся, - комментирует одна из туристок.

По неподтвержденной информации, погибшим мог быть 23-летний уроженец Архангельской области. Фото: СОЦСЕТИ

- Говорят, это была русская пара. Девушку удалось спасти, она очень сильно кричала на пляже, у нее голос разрывался. Она ревела, кричала, - рассказывает еще одна отдыхающая, ставшая свидетельницей трагедии.

По неподтвержденной информации, погибшим мог быть 23-летний уроженец Архангельской области. Несколько месяцев назад он вместе с отцом переехал в Хургаду, где приобрели квартиру в жилом комплексе British Resort. Утверждают, что трагедия случилась на глазах отца молодого человека. Очевидцы говорят, что во время атаки акулы он кричал: «Папа, помоги!» В то же время, по словам других свидетелей, юноша кричал «Help!» или «Мама!»

Российские дипломаты призвали россиян, отдыхающих на египетских курортах, при нахождении в воде сохранять бдительность, строго руководствоваться устанавливаемыми властями запретами на купание и дайвинг.

Тем временем, официального объявления об экстренном закрытии пляжей в Хургаде из-за появления акулы до сих пор нет.

В июле прошлого года в Хургаде произошла аналогичная трагедия, когда жертвой акулы стала 68-летняя гражданка Австрии, жившая уже много лет в Египте. Хищник откусил женщине ногу и руки, уже оказавшись на берегу, австриячка скончалась от потери крови. Буквально через несколько дней на коралловом рифе неподалеку было найдено еще одно тело - туристки из Румынии.

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