«Сидр», от которого умерли более 30 человек, владельцам разливаек продавали по цене обычной воды

Из-за «Мистера Сидра» 31 человек скончался, более 100 попали в больницы Фото: Александр РОГОЗА

Одно из главных событий последней недели - массовое отравление людей разного возраста напитком под названием «Мистер Сидр». 31 человек скончался, более 100 попали в больницы Ульяновской, Самарской, Нижегородской и Пензенской областей, а также Удмуртии. Массовые отравления алкоголем случались в России и раньше. Но тогда речь шла о суррогатной водке, аптечных настойках, а жертвами были алкоголики и околомаргинальные граждане. Тут же в реанимации оказались даже подростки. И в целом все это обычная городская публика, приличные люди, которые покупали именно слабоалкогольный «освежающий» напиток (заявленная крепость - 4,7%).

В «сидре» нашли метанол. Хотя в этой разновидности напитков спирта вообще не должно быть.

Производитель «Мистера Сидра» - некая фирма «Анди» из-под Самары. Ее владелец, 32-летний Анар Гусейнов, арестован.

Но «Анди» только вершина айсберга.

ЭКОНОМИЛИ НА ВСЕМ

«Малое предприятие», которое ославилось на всю страну, выглядит максимально непрезентабельно.

«Мистер сидр» делали на третьем этаже трехэтажки в старой промзоне деревни Винтай Фото: Александр РОГОЗА

Пыльная промзона на окраине села Винтай в 50 километрах от Самары. Кирпичный трехэтажный «кубик» с окнами стоит в тупике Гаражной улицы.

На территорию захожу свободно через открытые настежь ворота. Во дворе до сих пор валяется груда бэушных пластиковых кег. В таких «Мистер Сидр» и развозили по торговым точкам. После старых партий, судя по всему, кеги даже не мыли - вопрос какой-то там микробиологии в компании «Анди» никого не заботил. Чем меньше расходов, тем лучше.

Во дворе до сих пор валяются бэушные кеги Фото: Александр РОГОЗА

Вместе с «Мистером Сидром» на том же оборудовании делалось пиво «Нехило», но по документам два этих продуктов выпускались разными юрлицами. Чудеса бизнеса!

Правда, дойти до третьего этажа, где располагалась эта, с позволения сказать, пивоварня, не удалось. На входе появились молодые люди с корочками силовых ведомств и попросили покинуть территорию (и ворота за мной тут же закрылись). После трагедии сотрудники полиции и СК продолжали работать на месте производства почти неделю...

Винтай - несколько улиц одноэтажных домов. Есть парочка «особняков» с приличными заборами и елями на участках, но в основном здесь покосившиеся старые срубы с резными наличниками. На огородах бабушки с тяпками, у пруда - пара буренок, а башмаки чуть ли не по щиколотку утопают в дорожной пыли.

Интересно, что в единственном магазинчике Винтая продукцию местных «пивоваров» никогда не продавали - не рисковали Фото: Александр РОГОЗА

Самое интересное, что в единственном на село магазинчике ни «Мистер Сидр», ни пиво «Невхило» никогда не продавали.

- Хозяйка сказала, что у нас есть свои поставщики, которые везут продукцию проверенных фирм, и мы не будем рисковать, - объяснила мне женщина за прилавком.

Сотрудников для «Анди» набирали тоже среди местных (всего на производстве трудилось до десятка человек), но все равно была постоянная текучка. В прошлом году, по словам жителей Винтая, в цеху вообще работали приезжие из Средней Азии - снимали неподалеку домик. Но в этом сезоне их уже не было.

- Знакомый мой отвечал там за настройку и ремонт техники, - признается один из винтайских мужиков (по амбре чувствуется, что с утра уже принял). - Рассказывал, что «все на соплях» всегда было. Оборудование дешевое, а на что-то более серьезное начальство тратиться не хотело: работайте на том, что есть!

«ПОВЕЗЛО, ЧТО НЕ ПРИЕХАЛА «ГРУША»!

Соседний поселок Прибрежный (11 тысяч жителей) - это уже солидный жилой массив с многоэтажками, супермаркетами и прочей цивилизацией. Одних только магазинов разливного пива, разливаек, здесь не меньше полудюжины.

- Надь, запиши на меня, как обычно! - мужик с мутными глазами прижимает к груди пакет с двумя полторашками пенного.

Женщина достает из-под прилавка тетрадку, а там целый столбик должников.

В прейскуранте на стенке значатся несколько сортов того самого пива «Нехило».

- Пару месяцев назад они убедили нас взять на пробу 30-литровую кегу «Мистера Сидра», - рассказывает владелица точки. - Ну, купили. В первый день я сама себе литр этого сидра на вечер домой забрала. И выпила-то только стакан. Но на утро у меня голова гудела, как от плохой водки. Мы эту кегу даже не стали до конца распродавать - убрали.

Окрестности Прибрежного знамениты на всю страну. Именно здесь уже полвека проводится легендарный Грушинский фестиваль (он же Груша, он же Грушинка), на который каждый год приезжают со всей страны десятки тысяч любителей бардовской песни. Например, в 2022 году за три дня здесь побывали 50 тысяч гостей. Большинство приезжают именно через Прибрежный, многие в течение трех фестивальных дней периодически мотаются в поселок за попить-поесть.

- Для местных жителей, занятых в торговле, Груша - пик продаж. Туристы сметают все, - объясняет 35-летняя Ольга из колбасной палатки. - Лето. Как раз хорошо идут слабоалкогольные напитки. Многие производители специально под Грушу везут в окрестности побольше своей продукции. Страшно подумать, если б партию сидра с метанолом начали завозить в Прибрежный во время фестиваля...

ВИСКИ, РОМ И ЯБЛОКО

Волна отравлений началась 3 июня в 120 километрах от производства «Мистера Сидра» - в соседней Ульяновской области. В больницу 100-тысячного Димитровграда повезли пациентов с признаками инсульта (так поначалу расценивали состояние людей медики). Рвота, дикая сонливость, у некоторых - боли в желудке. Первые смерти, несколько человек в коме. Еще больше десятка в тяжелом состоянии.

В Димитровграде от «Мистера Сидра» скончались 12 человек. 8 из них изначально были госпитализированы, но врачи здешней городской больницы уже были бессильны Фото: Александр РОГОЗА

Спустя полдня стало понятно, что у всех отравление. Все пострадавшие купили в разливайках у дома некий напиток «Мистер Сидр»...

К черной двери в здании магазина на Алтайской улице подходят каждые несколько минут. Помятые мужички неопределенного возраста. Теребят ручку, ругаются и отчаливают. И так по кругу.

Над дверью вывеска: «Территория».

Это одна из двух местных сетевых разливаек, клиенты которых попадали в больницу. Вторая сеть называется «Биррхаус».

Конкретные магазины, клиенты которых умерли или попали в больницу, временно закрыты. Остальные точки сетей работают, как ни в чем ни бывало. Только на витринах теперь висят листочки: «Сидра в продаже нет».

Одна из разливаек в Димитровграде Фото: Александр РОГОЗА

- Мы этим «Мистером Сидром» почти полгода торговали. И никаких проблем не было, - откровенничает тетечка в одной из работающих «Территорий».

Сама, говорит, никогда его не пробовала. И уточняет, что многие разновидности этого напитка больше всего молодые ребята любили брать.

- Вы же не имеете права продавать тем, кому меньше 18?!

Отводит глаза.

Самые юные пострадавшие - несколько ребят в возрасте 16 лет.

В здешних «пивнушках» продавали сидр от разных производителей, в том числе московских. Но интерес покупателей конкретно к «Мистеру Сидру» объясняют так - только у этого производителя была целая линейка «коктейльных» вкусов. Помимо классики вроде яблочного (большинство отравлений - именно от него) есть еще «Виски-кола», «Ром-кола», «Пина-колада», «Голубая лагуна» (этой версией «Мистера Сидра» люди тоже травились, напиток - вольная имитация популярного коктейля «блю-кюрасао») и еще больше двух десятков вариаций.

Из кранов «Мистера Сидра» разливали по цене в 50-70 рублей за литр. На 10-20 рублей дешевле конкурентов.

Владелец одного частного магазинчика разливного пива огорошил меня своим рассказом:

- Две-три недели назад представитель этой фирмы объезжал пивные торговые точки в Димитровграде и предлагал свой сидр по 26 рублей за литр! Вы понимаете, какая себестоимость должна быть у этого продукта и из какого хлама он сделан?! (См. «Конкретно»). Я от такой бурды сразу отказался. Но кто-то вот рискнул.

Эксперты объясняют, что средняя прибыль разливаек - 30-50% от закупочной цены. Здесь же хозяева точек могли накручивать и до 100%. Так что это исключительно вопрос жадности.

- 26 рублей за литр - это цена, которая сразу говорит о контрафакте, - рассказывает мне по телефону независимый эксперт по алкогольному рынку Алексей Небольсин. - Потому что акциз любого пивного напитка, включая пиво, - 25 рублей с литра. То есть, себестоимость продукции и прибыль фирмы - 1 рубль с литра? Это смешно! Начать нужно с того, что этот напиток вообще нельзя называть сидром. То, что производил этот уникум, является слабоалкогольным коктейлем на спирту. Но он его проводил по документам как пивной напиток. Чтобы платить меньший акциз. За коктейль государству нужно отдать 34 рубля с каждого литра, за пиво или пивной напиток - 25 рублей. Вот он и жульничал.

МАСШТАБ ЯВЛЕНИЯ

Известно, что люди отравились «Мистером Сидром» из партии, которая отгружалась в конце мая.

Тем временем следователи по горячим следам выяснили, из какого спирта она была сделана.

Как ранее уже сообщала «Комсомольская правда», 6 тонн спирта были похищены со склада МВД Самарской области. Эти бочки конфисковали еще в 2012 году и все это время они стояли без дела. Двое местных самарских удальцов отец и сын Егоровы, предложили охранявшему склад сержанту подзаработать. Тот пустил посторонних на территорию. Егоровы забрали больше 6 тонн спирта и оперативно продали его подешевке посреднику, а тот - предпринимателю Гусейнову.

- По предварительной информации, никто из участников этой схемы не предполагал, что украденный спирт - метиловый, смертельно опасный для здоровья, - рассказывают источники в следствии. - А проверять Гусейнов просто не стал - спирт и спирт (по цвету и запаху отличить пищевой этанол и метанол невозможно, - Авт.).

Вероятно, демпинговая цена в 26 рублей объяснялась тем, что у предпринимателя появился дешевый спирт и он решил выпустить партию в качестве акции, для укрепления на рынке, так сказать?

Есть еще одна важная деталь. По документам за весь 2022 год «Анди» изготовил 16 тонн своего «напитка». Официально это какие-то жалкие десятки тысяч рублей чистой прибыли. В год. Поверим?

А сейчас, после массового отравления, в течение нескольких дней на складах, в грузовиках и магазинах разливного пива изъяли более 70 тонн «Мистера Сидра» (это официальные данные Роспотребнадзора). Хотя и год назад, и сейчас бизнесмен Гусейнов работал на одной и той же производственной линии.

Интерес покупателей к «Мистеру Сидру» объясняют так - только у этого производителя была целая линейка «коктейльных» вкусов. Фото: ГУ МВД России по Ульяновской области

По данным «КП» серьезная часть изъятого не имеет сопроводительных документов. То есть это левые партии, которые выпускались в обход всех налогов и госпошлин. А если этих напитков по бумагам как бы и не существует, то их и не проверяет никто?

Можно предположить, что и в 2022-м львиную долю своей продукции «Мистер Сидр» государству не показывал, просто развозил ее без документов по провинциальным разливайкам.

И конечно, ООО «Анди» Анара Гусейнова не одно такое уникальное. Есть и другие. Сотни и сотни подобных ушлых кустарщиков по всей стране.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ

Официально весь алкоголь в России контролируется системой ЕГАИС - это государственный учет любой спиртосодержащей продукции.

- Каждый литр пива, который выпускается на нашем заводе, проходит через ЕГАИС, - объясняет Ольга Аксентьева, замдиректора по развитию частной пивоварни из того же Димитровграда «Zlata Podkova». - Как только начинается розлив, госорганы тут же получают информацию по объемам и сортам, которые выходят с завода.

Эксперты уточняют, что одна такая учетная точка (она покупается за счет производителя) стоит более 1 млн рублей. Абонентская плата за ее обслуживание ежемесячно обходится «белым» компаниям еще в 200-250 тысяч рублей. «Кустарщики», естественно, на системе экономят.

- После разлива в ЕГАИС фиксируется, кому мы продали, сколько, по каким платежным документам, - продолжает Аксентьева. - Торговая точка в свою очередь при получении товара на склад тоже отмечает в системе: приняли. Далее они обязаны так же провести пиво при розливе из крана в свободной продаже.

Фирма «Анди», которой местные чиновники выдавали разрешительные документы, насчет таких «мелочей» даже не заморачивалась. Более того, в 2022 году Гусейнова уже ловили на контрафакте. Но суд его даже штрафовать не стал, ограничился предупреждением. (См. «А в это время»).

Впрочем, в этих схемах ведь участвуют не только те, кто производит, но и те, кто продает. А разливайки, кажется, идеальные площадки для таких ахалай-махалай.

ЧТО УМЕЮТ РАЗЛИВАЙКИ

- У нас по стране около 120 тысяч магазинов живого пива, - уточняет эксперт Алексей Небольсин. - Каждый из них видит система ЕГАИС.

Каждый да не каждый!

В Ульяновске обхожу разливайки района, где жила одна из жертв «Мистера Сидра». Многодетная мать (старшему сыну 18, младшим - 14 и 8) по имени Людмила. На работе днем пожаловалась, что стало плохо - отпустили, дома решила отлежаться, ночью стало совсем худо, вызвали скорую. Скончалась в реанимации.

Пытаюсь выяснить, в каком магазине она купила этот клятый «Мистер Сидр».

- У нас она только нефильтрованное чешское иногда покупала! - заявляют в ближайшем магазинчике, на витрине которого тоже красуется табличка «Сидра в продаже нет».

Спрашиваю о системе ЕГИАС.

- У нас есть, - кивает женщина-продавец. - Там все входящие поставки фиксируют. Только эта система у нас не здесь, а в офисе.

Разговорились «не под диктофон». Продавщица признается, что может подключить к крану вообще любую кегу. С документами или без.

Так что в разливайках раздолье и для продавцов, желающих заработать с левой партии личную копеечку, и для фирм, берущих в розлив напитки сомнительного происхождения.

СЕКРЕТНЫЙ «АЛКОМАРКЕТ»

Потрясает и другое.

Большинство умерших от «Мистера Сидра» - из Димитровграда. В разговорах на улицах эту трагедию активно обсуждают. После сигнала сверху местная полиция нагрянула в точки продаж (некоторые, как мы помним, закрыла), допрашивали продавцов и владельцев. И запретили продавать сидр. Вообще любой - от греха подальше.

Но что-то изменилось глобально?

Вряд ли у обычного ларька есть лицензия на торговлю крепким алкоголем. Но из него выдают и «пластик» с самогоном и водку неизвестного происхождения Фото: Александр РОГОЗА

- А у нас не только «сидр» суррогатный продают, но и водку, - говорит таксист, везущий меня на очередной адрес. - Есть так называемая «казахская» - ее якобы без акциза контрабандой ввозят, поэтому она дешевая, по 150 рублей за бутылку найти можно. Хотя на самом деле, знаю, все это гонят где-то неподалеку. Из чего делают эту водку и в каких условиях - никто не знает. Берут, потому что дешево. Все знают торговые павильоны и кабаки, где «казахская» продается. Они годами работают и никто их не трогает. Почему? Это такое местное соглашательство. Бизнесмен, если чиновники просят, оказывает финансовую помощь разным проектам. А они закрывают глаза на некоторые особенности его бизнеса.

На первый взгляд, разговор из разряда бездоказательного «бу-бу-бу».

- Давай я тебя на соседней улице высажу, - вдруг предлагает водитель. - Торговый павильон прямо на автобусной остановке. Постой, понаблюдай со стороны, как он работает.

Да, обычный такой павильон из серии «шоколад-лимонад». И вдруг к нему ныряет мужичок с пропитым лицом. Наклоняется к окошку, что-то говорит, отдает деньги. Из павильона протягивают одну за другой две пластиковые поллитровки без опознавательных знаков. Мужик их спешно прячет в черном пакете. Самогонка?!

«Отгрузка» самогона Фото: Александр РОГОЗА

Минуты через три еще один. Этот забирает стеклянную бутылку без этикетки («казахская» водка?).

Следующий клиент долго считает на ладошке монетки и перекладывает в сумку несколько фунфыриков - крохотных бутылочек с тройным одеколоном, огуречным лосьоном и прочей «аптекой». Напитки для самых отчаявшихся.

На витрине вместе с пивом большой выбор спиртосодержащих жидкостей Фото: Александр РОГОЗА

Подошел поближе к витрине - обалдел. Весь набор выставлен на полочке. От 33 до 50 рублей за фунфырик.

Постоял десять минут - снял на видео четырех постоянных клиентов секретного «алкомаркета».

За 10 минут нам удалось снять четырех человек, подкупающих что-то из-под полы Фото: Александр РОГОЗА

За это время по улице дважды проехали патрульные. Не обращая внимания на всю эту торговлю.

Мужчина приличного набрал целую батарею фунфыриков, следующий за ним унесет бутылку водки. Мимо уже второй раз проезжает патрульная машина Фото: Александр РОГОЗА

Если для городских властей Димитровграда существование таких мест на их территории является секретом, с удовольствием дарю им адрес для наведения порядка: улица 50 лет Октября, остановочный павильон у дома 92.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Кто виноват и что делать

- Разливайки были ненамеренно созданы самим государством, - говорит директор Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя Вадим Дробиз. - Ведь до 2012 года у нас такого явления и не было. А потом регионы получили полномочия регулировать на своей территории время продажи алкоголя. Где-то местные депутаты для популизма решили, что алкогольные отделы в магазинах должны закрываться в 22:00, а где-то и в 21:00. А магазины начали обходить этот запрет - ставят два стула, один столик и объявляют себя общепитом, который работает на разлив.

Но как остановить поток суррогата и сивухи, который убивает людей?

- К сожалению, это явление было, есть и будет, - считает Вадим Дробиз. - По статистике, ежегодно в России травятся алкоголем около 50 тысяч человек, умирает - 10 тысяч. Но при этом медики говорят, что только примерно 10%, то есть около 1 тысячи человек, умирают непосредственно от отравления подобными суррогатами, остальные - это допившиеся до полной интоксикации. Ровно через месяц об этой трагедии все забудут и все вернется на круги своя, - невесело резюмирует эксперт.

После массового отравления «Мистером Сидром» ряд депутатов выступили за снятие моратория на проверки малого бизнеса. Предлагают немедленно перетрясти всех производителей спиртосодержащих напитков, включая пиво. Чтоб знать - что за продукт делают, в каких условиях и из чего.

Этой версией «Мистера Сидра» люди тоже травились, напиток - вольная имитация популярного коктейля. Фото: ГУ МВД России по Ульяновской области

- Мы тоже призываем к массовым проверкам, - говорит эксперт Алексей Небольсин, входящий в президиум общественной организации «Опора России». - Но только не производителей, а розницу. Нужно именно в торговых точках искать продукцию сомнительного происхождения. Кроме того, нужно дать и потребителю право требовать от владельца точек общепита и магазинов разливного пива крышку с маркировкой напитка, который ему предлагают купить.

Еще одна мера, о которой сейчас говорят многие - нужно установить минимальную цену пива и пивных напитков, дешевле которой производитель не имеет право предлагать магазинам. Зачем? Чтобы отсечь суррогат вроде «Мистера Сидра» по 26 рублей за литр. Небольсин объясняет, что минимальная цена должна быть сформирована из расчетов качественных ингредиентов и прибыли производителя.

- В прошлом году мы эту цену высчитывали - 85 рублей за литр. При этом пивной напиток должен стоить даже дороже. Потому что это более сложная и дорогостоящая процедура - сначала варится пиво, а затем в него добавляются различные ингредиенты. Причем не менее 40% в этом напитке должно составлять именно пиво - это и сейчас в нормативах записано. Но, как показала история «Мистера Сидра», кто и как это проверяет, совершенно непонятно.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«У этого человека была «крыша»

Депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн сообщил, что в 2022 году бутлегера Анара Гусейнова уже ловили на контрафакте. Но тогда его «оправдала» судья Арбитражного суда Самарской области Татьяна Матюхина. За торговлю продукцией без сертификатов соответствия фирме светил штраф до 300 тысяч рублей, но Матюхина решила ограничиться предупреждением.

Интересно, что супруг судьи некогда работал в полиции именно по линии борьбы с экономическими преступлениями.

А спирт для сидра-убийцы, как мы помним, украли со склада МВД.

Не слишком много хороших людей вокруг «рядового» бутлегера с улицы Гаражной?

- К сожалению, такое возможно только благодаря коррупции, - заявил «КП» Александр Хинштейн. - Не верю, что чиновники в Самарской области не знали о том, чем занимается это производство и этот предприниматель, с учетом того, что ранее его уже привлекали к административной ответственности за нарушения. Не сомневаюсь, что у этого человека была «крыша». Надеюсь, что когда арестованный начнет давать показания, выяснится еще много чего интересного!

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