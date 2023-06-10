Расчеты пожарных и машины скорой помощи прибыли к проходной завода уже через несколько минут после взрыва. Фото: стоп-кадр видео

В турецкой столице, Анкаре, 10 июня 2023 года произошел взрыв на заводе, производящем вооружение и взрывчатку для нужд министерств обороны и внутренних дел страны.

Сразу после взрыва корпуса завода охватил сильный пожар.

Что известно о взрыве на заводе по производству ракет в Анкаре 10 июня 2023

Спасательные расчеты, прибывшие на место происшествия, начали тушение огня и поиск пятерых человек – работников завода, чья судьба остается пока неизвестной. По предварительным оценкам, они находятся под завалами рухнувших от взрыва корпусов.

Предприятие MKE находится в окраинном районе Анкары, Эльмадаг, вдали от жилых кварталов. Как сообщают пожарные, угрозы населению нет.

Свидетели происшествия, снявшие первые кадры на месте событий, отмечают, что расчеты пожарных и машины скорой помощи прибыли к проходной завода уже через несколько минут после взрыва.

Поскольку предприятие является режимным, можно только предполагать об объемах взрывчатых веществ и готовой продукции, хранящихся на его складах, но турецкие информагентства сообщают, что предпосылок для новых, более мощных взрывов нет.

Причиной взрыва на ракетной фабрике могла стать неконтролируемая химическая реакция, сообщил губернатор провинции.