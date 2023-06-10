Нашу планету накрывает Эль-Ниньо: ученые объявили о начале загадочного явления

Последствием Эль-Ниньо становится волна жары, которая накрывает всю планету. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Эль-Ниньо - загадочное природное явление и при этом одна из основных движущих сил климатической системы Земли, поясняют во Всемирной метеорологической организации ООН. Суть феномена в том, что время от времени вода в экваториальной части Тихого океана у берегов Перу неожиданно становится теплее, чем обычно. Это отражается на других климатических факторах: меняются ветер, осадки, атмосферное давление. Последствием Эль-Ниньо становится волна жары, которая накрывает всю планету. В предыдущий раз феномен наблюдался в 2016 году, и он до сих пор остается самым знойным в истории метеонаблюдений.

О том, что Эль-Ниньо вернется в 2023-м, еще в январе предупредили климатологи британского МетОфиса. И вот, похоже, началось. Американские ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) обнаружили характерные признаки. В течение мая температура воды в Тихом океане поднялась на 0,5 градуса выше средних значений. А в последнюю неделю рост составил 0,8 градуса, что даже выше майских значений, рассказали ВВС эксперты NOAA.

По прогнозам зарубежных специалистов рекордная жара наступит в 2024-м. Ожидается, что она принесет засуху в Австралию, Индонезию, Индию и южную Африку. А вот Китай, южные районы США и восточную Африку зальет аномальными дождями.

Изменение температур зачастую сопровождается штормами, наводнениями и другими природными катаклизмами.

Как Эль-Ниньо отразится на климате в России

- Для того, чтобы проявились последствия Эль-Ниньо, требуется некоторое время, - рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» Андрей Киселёв, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им.Воейкова. - Наиболее перспективным в плане температурных рекордов считается 2024 год. Сам Эль-Ниньо длится обычно в течение 9-12 месяцев. Его эффект накапливается и проявляется постепенно.

Всемирная метеорологическая организация спрогнозировала, что с 98-процентной вероятностью минимум один из следующих пяти лет и пятилетний период в целом будут самыми теплыми за всю историю наблюдений. По словам Киселева, наиболее интенсивное потепление после Эль-Ниньо происходит зимой. Летом прирост температур обычно существенно меньше.

Что касается территории России, то у нас потепление идет существенно быстрее по сравнению со среднеклиматической нормой по всему земному шару, продолжает специалист. Это объясняется тем, что площадь воды меньше, чем площадь суши. «Океан – огромный аккумулятор энергии, который забирает излишки из атмосферы в теплое время года и отдает в холодное. Суша этим свойством если и обладает, то в существенно меньшей мере. Поэтому на суше и происходят такие эффекты [как рекордное повышение температур]», - пояснил Киселев.

В целом, за последнее десятилетие наблюдается существенный прирост числа всевозможных погодных катаклизмов – штормы, ураганы и так далее. Ливни или засухи в разных регионах. И такое явление, как волны тепла, когда температура воздуха на пять и более градусов в течение не менее 5 дней превышает среднеклиматическую норму. В нашей стране по статистике Росгидромета такие периоды тоже учащаются, отметил эксперт. По сравнению с концом прошлого века их число выросло примерно в два раза.