Самой младшей всего 11 месяцев: Как четыре девочки шесть недель выживали в диких джунглях после авиакатастрофы

Спасенным девочкам - 13, 9, 4 и 1 год Фото: REUTERS

Целых шесть недель Колумбия молилась в надежде на то, что четыре малолетние девочки, пропавшие в джунглях, смогут спастись.

Легкомоторный самолет разбился в Колумбии более месяца назад Фото: EAST NEWS

Легкомоторный самолет, на котором летели трое взрослых и четверо детей, потерпел катастрофу над тропическим лесом 1 мая. Пробившиеся через две недели к месту трагедии спасатели обнаружили среди обломков только тела взрослых пассажиров. А вот следов четырех малышек, младшей из которых было 11 месяцев, не было.

Неделю назад в глубине джунглей военные обнаружили следы на земле, а также надкусанные фрукты. Также была найдена бутылочка с детским питанием. Это укрепило всеобщую уверенность в том, что сестры, старшей из которых 13 лет, принадлежащие к индейскому племени уитото, смогли не только выжить в авиакатастрофе, но и отправиться на поиски людей.

В начале июня свежие детские следы обнаружили неподалеку от места трагедии Фото: REUTERS

Спецоперация, которую не прекращали колумбийские спасатели, включали в себя необычные методы поиска: с самолетов в джунгли сбрасывали коробки с едой, из репродукторов над густым лесом транслировали запись голоса бабушки девочек, призывавшей детей остановиться, чтобы спасатели смогли их найти.

Дети обезвожены и искусаны насекомыми, но их жизням ничего не угрожает Фото: REUTERS

К масштабным поискам подключились и местные жители. В результате, девочек удалось найти.

Как оказалось, навыки общения с дикой природой оказались девочкам весьма полезными – они выжили, разве лишь были сильно искусаны насекомыми.

Дедушка и бабушка девочек не могли сдержать слез у военного госпиталя, куда доставили их внучек Фото: REUTERS

Невольной руководительницей операции спасения сестер стала самая старшая, 13-летняя девочка. Она строила шалаши, скрепляя ветки резинками для волос, собирала дикие фрукты.

Узнав о том, что внучки нашлись, бабушка, плача, поблагодарила всех, и «мать-землю за то, что девочки спасены». Она рассказала, что старшая внучка привыкла присматривать за младшими, когда их мать уходила на работу. «Природа дала им маниоку, фрукты, они знают, что им было нужно есть», - также отметила женщина.

Борт со спасенными девочками встречали представили индейского племени уитото Фото: REUTERS

На след детей вышли солдаты с собаками. Девочек удалось эвакуировать по воздуху. На вертолете их доставили в столицу страны, Боготу, где сейчас их обследуют врачи.

- Они были одни, они стали примером выживания, который останется в истории. – заявил президент Колумбии Густаво Петро. – День их обнаружения живыми после нескольких недель поисков стал волшебным днем и радостью для всей страны.

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